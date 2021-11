Neues Update von Battlefield nerft übermächtige Fahrzeuge: „Sind keine Panzer auf Crack mehr, Halleluja!“

Was ändert sich noch in Battlefield 2042? Eine weitere wichtige Änderung am Spiel ist die Streuung der Sturmgewehre. Diese war zu Release von Battlefield 2042 zu hoch und hat die Waffen nahezu nutzlos gemacht .

Luftabwehr-Loadout in Battlefield 2042 ist fast schon unfair: „Das sollte so nicht funktionieren“

Dazu kommt, dass die Hovercrafts offenbar auch von weiteren Quellen Schaden nehmen – etwa von den Geschützen anderer Luftkissenboote. Die Rüstungsklasse hat sich also verringert, was die Fahrzeuge noch weiter schwächt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zudem hatten die Hovercrafts einige Bugs, die wie „besondere Eigenschaften“ wirkten: sie konnten einfach an Wänden hochfahren und durch die Luft fliegen . Kein anderes Fahrzeug war so stark.

Was ist das für ein Update? Der schlicht „Update #2“ getaufte Patch für Battlefield 2042 erschien heute, am 25. November 2021. Die Entwickler haben hier etliche Probleme angesprochen wie etwa die fehlerhafte Streuung von Sturmgewehren und anderen Waffen.

Insert

You are going to send email to