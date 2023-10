Battlefield 2042 wird im November 2 Jahre alt – Hat der Shooter das Comeback geschafft?

Battlefield 2042 konnte bei seinem Release die Erwartungen der Fans nicht erfüllen. Knapp 2 Jahre nach Release und einigen Updates später, stellt sich die Frage: Hat der Shooter das Comeback geschafft und ist jetzt endlich spielbar?

Wie war der Zustand zu Release? Battlefield-Fans müssen jetzt stark sein, aber wir gehen der Vollständigkeitshalber wenigstens kurz den Release-Zustand von 2042 durch. Wenn ihr Probleme mit dem Magen habt, solltet ihr diesen Part überspringen.

Ich muss es euch wahrscheinlich nicht sagen, aber Battlefield 2042 wurde im November 2021 in einem grausamen Zustand veröffentlicht. Das einzige, was noch negativer war, als die Steam-Rezensionen der Spieler, war das Spielerlebnis selbst. Wir wollen hier nicht unnötig tief in die Details gehen, deswegen gibt es „nur“ eine kurze Übersicht mit einigen bekannten Problemen, die der Shooter zu Release hatte:

Miese Performance + Bugs

Server Probleme

Schlechtes Map-Design

Man konnte sich Panzer auf ein Dach/ Schiff bestellen und mit Hovercrafts Wände senkrecht hochfahren

Spezialisten statt Klassen

Kein Scoreboard

Keinen Server-Browser

Nicht die Möglichkeit, den Squad zu wechseln

Beliebte Spielmodi fehlen

Wenig Maps und Waffen

Keine Kampagne

Die Liste lässt sich je nach Spieler wahrscheinlich beliebig fortführen, aber dient in der aktuellen Form als Grundlage, um zu klären, ob DICE es schaffte Battlefield 2042 zu retten und ob der Shooter mittlerweile spielbar ist.

Wer schreibt hier? Dariusz Müller ist leidenschaftlicher Shooter-Spieler und sammelt fleißig Stunden in den verschiedenen Titeln des Genres. Ob Halo, CoD, Rainbow Six: Siege, Valorant oder Counter-Strike, Dariusz spielt sie alle. Auch in der Battlefield-Reihe investierte er einige Spielstunden und hat neben 2042 auch 4, 1 und V gespielt.

Was hat DICE bezüglich der Kritik unternommen?

Die Entwickler von Battlefield 2042, EA DICE, haben in den vergangenen 23 Monaten wirklich hart an dem Shooter gearbeitet und sich tatsächlich vieler Kritikpunkte angenommen.

Die Maps wurden überarbeitet und sind jetzt teilweise deutlich besser als zum Release des Spiels – auch wenn das nicht heißt, dass sie gut sind. Generell kamen auch neue Karten hinzu, was man ebenfalls positiv sehen kann, da die Map-Auswahl zu Release schlichtweg zu klein war.

Zusätzlich von neuen Karten gab es auch neue Waffen und Vehikel. Einige davon machen wirklich Spaß zu spielen. Wir nähern uns so langsam einer Auswahl, die groß genug ist – also nicht groß genug für ein Spiel, das seit 2 Jahren mit Updates versorgt wird, sondern groß genug für den Release-Zustand eines Battlefields.

Außerdem gibt es ein Scoreboard, eine Art Server-Browser im Portal-Modus sowie die Möglichkeit, den Squad zu wechseln, wenn die Random-Teammates langweilige Camper sind und man keine Lust hat, bei ihnen am anderen Ende der Map zu spawnen.

Ich bin immer noch kein Fan von den Spezialisten, die auch weiterhin im Spiel existieren, aber immerhin gibt es mittlerweile ein Klassen-System. Dass DICE die Spezialisten nicht spontan komplett löschen wird, war absehbar, deswegen kann man mit der aktuellen Lösung tatsächlich zufrieden sein.

Spielerisch durchaus spaßig, weil das matchmaking mies ist

Battlfield 2042 kann durchaus Spaß machen, wenn man sich auf das Spiel einlässt. Das recht schnelle Movement ist flüssig und ergänzt das intuitive und sehr leichte Gunplay. Es ist durchaus unterhaltsam, gedankenlos in Gegnergruppen zu sliden und ein Gefecht nach dem anderen zu suchen.

Man muss allerdings ganz klar das Matchmaking kritisieren. Wir wurden viel zu häufig mit und gegen deutlich schlechtere Spieler in eine Lobby geworfen.

Wie ich schon im August in einem Artikel schrieb, war das für uns zwar ganz lustig, weil wir problemlos unsere Gegner überfuhren, doch es sollte schlichtweg keinen so großen Skill-Unterschied in einem Match geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für einen Casual-Gamer lustig ist, gegen Spieler spielen zu müssen, die deutlich mehr Spielstunden haben und mit einem den Boden aufwischen.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Battlefield 2042 macht nach 1,5 Jahren endlich Spaß, weil ich jetzt Noobs vernichten kann von Dariusz Müller

Die Performance von Battlefield 2042

Es gab einen Punkt im Laufe des Jahres, da hätte ich Battlefield 2042 für die Performance wahrscheinlich einen Pluspunkt gegeben – aber das ist aktuell nicht möglich.

Ich habe zwar das Gefühl, dass die Performance des Shooters besser ist, als sie zum Release war, aber sie ist trotzdem nicht gut – zumindest meiner persönlichen Spielerfahrung nach. Ich spiele auf dem PC und weiß, dass meine CPU mein Bottleneck ist. Dennoch sollte es möglich sein, das Spiel ohne 90 % aufwärts CPU-Auslastung zu spielen.

Ich mein, das Spiel läuft flüssig und ich habe solide FPS, aber ich hatte nicht vor, meinen Prozessor zu grillen. Ich habe mich also in verschiedenen Foren umgesehen und entdeckt, dass das ein bekanntes Problem sei.

Nach etwas Recherche fand ich zudem einen Weg, um die CPU-Auslastung zu senken. Lange Rede kurzer Sinn: Battlefield 2042 oder die verwendete Engine hat nicht alle Kerne meines Prozessors beansprucht, was ich mit einem Windows-Script ändern konnte.

Dann habe ich einige Wochen am Stück Battlefield 2042 mit einer akzeptablen CPU-Auslastung und unveränderten FPS gespielt, ehe ein Update für den Shooter erschien. Nach dem Update funktionierte mein Trick nicht mehr und meine CPU-Auslastung schnellte wieder auf über 90 %. Das war der Zeitpunkt, an dem ich Battlefield 2042 ein weiteres Mal deinstallierte.

Da wir in unserem Freundeskreis eigentlich alles gemeinsam spielen, hörte die kurzweilige Battlefield-Begeisterung in unserer Gruppe auf und wir kehrten zu anderen Spielen zurück.

Wie kommt Battlefield 2042 aktuell bei anderen Spielern an?

Wie kommt Battleflield 2042 aktuell an? In den vergangenen Monaten (30. Juni bis 10. Oktober 2023) sammelte Battlefield 2042 insgesamt 3.587 Rezensionen auf Steam. Davon sind 60 % positiv. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, doch das ist schon deutlich besser als in den Monaten zuvor.

Vom Release-Tag, dem 19. November 2021, bis zum 30. Juni 2023 sammelte der Shooter 80.029 Rezensionen, von denen nur 39 % positiv sind. Ein Großteil der Spieler ließ demnach eine negative Bewertung da. Das hat sich geändert.

Was sagen die neusten Rezensionen? Die Steam-Reviews der vergangenen Wochen sind zwiegespalten. Für die einen ist Battlfield 2042 immer noch ein schlechtes Spiel, weil es Bugs und andere Probleme hat, für die anderen hat sich vieles geändert und sie haben tatsächlich Spaß.

„Mittlerweile, durch die ganzen Updates und Patches, absolut spielbar! Schneller Shooter, der fesselt und Lust auf mehr macht (via Steam)!“

„Zum Release ein Alpha-Spiel zu bringen, kann keine Empfehlung wert sein. Zwar ist es mittlerweile spielbar, bietet hier und da auch Spielspaß, dieser reicht aber nicht, um am Ende zu sagen, dass es ein top Spiel ist (via Steam).“

„Ich mag das Spiel sehr, trotz des großen Hates. Es ist ein solides und gutes Game (via Steam).“

„Mittlerweile macht es richtig Spaß (via Steam).“

„BF2042 Maps sind größtenteils unausgeglichen, zu groß und die Spawns sind meistens auch schlecht. In TDM passiert es regelmäßig, dass Gegner direkt hinter einem spawnen. […] Ich glaube, man ist hier mit einem der früheren Battlefield-Teile besser bedient (via Steam).“

„So schlecht ist es nicht mehr, für 20 € lohnt es sich schon, aber nicht für 60 € (via Steam).“

Wie sehen die Spielerzahlen aus? Die Spielerzahlen auf Steam waren schon mal schlechter, aber wirklich gut sind sie auch nicht. Im September spielten durchschnittlich 5.104 Spieler Battlefield 2042. Bei Battlefield V waren es im selben Monat 6.712 und bei Battlefield 1 immerhin noch 4.796 (via Steamcharts).

Der Vorteil ist hier aber ganz klar, dass noch einige Spieler auf Konsole mittels Crossplay oder am PC über den EA-Launcher hinzukommen. Dadurch ergibt sich eine Spieleranzahl, die zu akzeptablen Matchmaking-Zeiten führt.

Fazit: Hat der Battlefield 2042 das Comeback geschafft?

Jein, es gibt durchaus Aspekte, die deutlich besser geworden sind. Zudem kann der Shooter echt Spaß machen. Das ist aber stark davon abhängig, wie gut das Spiel bei euch performt. Da Battlefield 2042 sehr anspruchsvoll ist, wird ein Großteil der Fanbase den Shooter nicht angemessen genießen können.

Immerhin ist mittlerweile ein solides Maß an Content geboten. Den hätte Battlefield 2042 aber zu Release haben müssen. Für ein Spiel, dass seit fast 2 Jahren Updates erhält, ist das leider immer noch das Minimum – vor allem, wenn man bedenkt, dass der neue Content auch aus recyclten Maps und Waffen besteht.

Viele Steam-Rezensionen treffen dabei den Nagel auf den Kopf: Für 60 € bekommt ihr mit Battlefield 2042 ein Spiel geboten, das kaum den Preis rechtfertigen kann. Wenn ihr es allerdings in einem Angebot für 20 € erwischen könnt, habt ihr bei ausreichender Performance ein durchaus solides Shooter-Erlebnis.

Das Comeback schafft Battlefield 2042 zwar nicht vollständig, aber es zumindest einigermaßen spielbar.

Wenn ihr nach dem Kauf von Battlefield eher behutsam Geld für neue Spiele ausgeben wollt, haben wir hier eine Liste mit den aktuell besten F2P-Shootern für euch:

Die 10 besten Free-To-Play-Shooter 2023