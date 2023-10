Call of Duty schafft es, Profis und Streamer heiß auf MW3 zu machen: „Wir sind zurück!“

Am 10. November soll mit Call of Duty: Modern Warfare 3 ein neuer Teil die beliebte Shooter-Reihe ergänzen und zeitgleich Updates für Warzone bringen. Viele Fans schauen dementsprechend gespannt auf den Release – einige Content-Creator sprechen sogar von der Rückkehr der Reihe.

Was sagen die Streamer? Auf Twitter/ X.com haben sich einige Streamer und Profis voller Vorfreude zu dem kommenden CoD-Titel Modern Warfare 3 geäußert. Sie freuen sich auf den Release und glauben, der Shooter sei endlich „zurück“.

FaZe Swagg, Content-Creator: „Wir sind zurück (via Twitter)!“

Octane, E-Sportler: „MW3 sieht gut aus (via Twitter).“

OpTic Shotzzy, E-Sportler: „CoD ist zurück (via Twitter).“

FaZe Santana, Content-Creator: „Wir sehen uns morgen zum Gameplay, ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, worüber ich gesprochen habe. WIR. VERDIENEN. DAS (via Twitter).“

OpTic Teep, Ex-Profi/ Content-Creator: „Ich muss morgen noch weiter eintauchen, aber die Stimmung ist dieses Jahr viel besser (via Twitter).“

Wieso sprechen die Streamer jetzt über MW3? Am heutigen 05. Oktober soll es im Rahmen des “CoD Next”-Events eine erste Vorschau auf den Multiplayer von Modern Warfare 3 sowie einen Ausblick auf Warzone geben.

CoD Next wird live auf YouTube und Twitch gestreamt.

Außerdem startet am 06. Oktober die Open Beta von MW3 für PlayStation-Vorbesteller. Am 08. Oktober werden dann die Tore für alle PlayStation-Spieler geöffnet, die sich am 10. wieder schließen. Für die anderen Plattformen ist eine Crossplay-Beta vom 12. (für Vorbesteller) beziehungsweise 14. Oktober spielbar, die am 16. wieder endet.

Den Trailer zum Multiplayer von MW2 seht ihr hier:

Trotz schwieriger Phase in einer guten Position

Wie steht es vor dem MW3-Release um CoD? Call of Duty ist eines der beliebtesten Shooter-Franchises aller Zeiten, doch mit den 2022 veröffentlichten Modern Warfare 2 und Warzone 2 (inzwischen nur noch „Warzone“) musste die Spielreihe auch Kritik einstecken.

Nur wenige Monate nach Release, im Januar 2023, sagten verschiedene Content-Creator, Warzone sei bereits tot und auch normale Spieler schimpften, das Battle Royal sei langweilig.

Insgesamt scheint die CoD-Community aktuell eher in Wartestellung zu sein. MW2 und Warzone laufen so vor sich hin, aber den großen Ansturm neuer oder zurückkehrender Spieler oder gar so etwas wie Hype gab es zuletzt nicht wirklich.

Dennoch besitzt CoD eine solide Spielerschaft und gehörte im August 2023 zu den 5 beliebtesten PvP-Shootern auf Steam. CoD hat allerdings durch die gemeinsame Darstellung der Spielerzahlen von MW2 und Warzone einen Vorteil gegenüber andere Konkurrenten und ist Spielen wie Apex Legends, PUBG und CS2 trotzdem deutlich unterlegen.

Was passierte zuletzt in CoD? In den vergangenen Wochen und Monaten fiel CoD vor allem durch außergewöhnliche Crossovers und Kollaborationen auf. So könnt ihr jetzt als Nicki Minaj spielen – eine Rapperin mit pinken Haaren – oder euch als Mephistos-Tochter Lilith aus Diablo 4 in Gunfights stürzen.

Ende September ging zudem Season 6 von CoD MW2 und Warzone los.