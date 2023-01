CoD Warzone 2: Spieler finden, das Spiel sei langweilig – „Es ist schon tot“

Die Community von Call of Duty: Warzone 2 spricht über den aktuellen Zustand des Spiels. Es gibt viel Kritik und es heißt sogar, der Titel sei bereits tot.

Was ist das für eine Diskussion? Der Content-Creator TrueGameData befasst sich mit Statistiken zu Spielen der CoD-Reihe. Auf Twitter eröffnete er nun eine Diskussion über den Zustand von Warzone 2 an und sagte: „Stellt euch vor, wie schlimm es um die Warzone-Streamer-Community stehe, wenn es keine Nukes gebe.“

Damit spielt der Content-Creator darauf an, dass viele Streamer ihre Übertragungen aktuell damit füllen, dass sie versuchen, die Killstreak „Nuke“ zu erreichen. Das Freischalten einer Nuke stellt eine besondere Herausforderung dar.

Spieler kritisieren: „Warzone 2 ist langweilig“

Was sagen die Spieler zum Zustand des Spiels? Im Verlauf der aus dem Post resultierenden Gespräche fällten einige Spieler ein hartes Urteil über den Zustand des Shooters. So schreibt beispielsweise Twitter-Nutzer StarHunter96: „Es ist schon tot (via Twitter).“

Die Diskussion schaffte es auch auf reddit, wo coone90 schreibt: „Warzone 2 ist langweilig.“ Anschließend fragt er, welche Änderungen sich die reddit-Community für das Spiel wünsche. Der Post sammelte innerhalb von 19 Stunden (Stand 11. Januar, 13.00 Uhr) 850 Upvotes und über 1.000 Kommentare.

Auch reddit-Nutzer Destroyer6206 zieht ein negatives Fazit: „Der einzige Grund, warum das Spiel nicht tot ist, ist, weil es neu ist […]. Das Spiel ist nicht lebendig, weil es gut ist, sondern weil die Leute verdammt optionslos sind (via reddit).“

Was sagt die MeinMMO-Community? Wir wollten bereits Mitte November in einer Umfrage von euch wissen, was ihr von Warzone 2 haltet und wie es euch gefällt. Insgesamt erhielt die Umfrage 2.109 Antworten, wobei die Ergebnisse ziemlich ausgeglichen waren. Die meistgewählte Antwort war „Mies“, dicht gefolgt von „Sehr Gut“.

Mies: 21,48 %, 453 Abstimmungen

Sehr gut: 20,96 %, 442 Abstimmungen

Mittelmäßig: 20,25 %, 427 Abstimmungen

Gut: 17,88 %, 377 Abstimmungen

Schlecht: 14,46 %, 305 Abstimmungen

Perfekt: 4,98 %, 105 Abstimmungen

Auch die Kommentare unter der Umfrage zeigten, dass es sowohl Fans als auch Kritiker zu Warzone 2 gibt. Masked Ruin schreibt beispielsweise, dass ihm nicht gefällt, dass kosmetische Inhalte aus Warzone 1 nicht übernommen wurden.

Ich sehe es nicht ein, den zweiten Teil anzuzocken, nachdem man in Warzone bereits für Cosmetics gezahlt hat und diese nicht mal übernommen werden. Es sind nur Cosmetics und nichts anderes. Sehr schlecht gelöst, meiner Meinung nach. MeinMMO-Leser Masked Ruin via MeinMMO

MeinMMO-Leser Daniel wiederum liebt Battle Royals und findet es genial, dass das Schildsystem in Warzone 2 dem von Apex Legends ähnelt.

„Also ich liebe BR [Battle Royal]. Vor Warzone 1 war es Apex. […] Genial finde ich, dass sie das Schildsystem von Apex ein wenig übernommen haben. Zum Beispiel kann ich jetzt sofort erkennen, ob der Gegner eine 3er-Weste anhat.“ MeinMMO-Leser Daniel via MeinMMO

Die Spielerfahrung von MeinMMO-Leser VValdheim war dagegen weniger positiv und er fasste seine gespielten Runden mit der Aussage zusammen:

„Hatte zu keiner Sekunde etwas wie Spaß empfunden. Wahrscheinlich einfach nicht mein Genre und zu alt dafür […]. Für mich war es nichts.“ MeinMMO-Leser VValdheim via MeinMMO

Seit der letzten Umfrage ist jedoch einiges an Zeit vergangen und so wollen erneut von euch wissen, was ihr aktuell von Warzone 2 haltet. Spielt ihr es noch oder ist der Shooter euch zu langweilig? Würdet ihr euch Änderungen wünschen?

Spieler wünschen sich höhere Time-to-kill und 1v1s im Gulag

Welche Änderungen wünschen sich die Spieler? Auf reddit antworten einige Warzone-Spieler auf die Frage, welche Änderungen sie vorschlagen würden.

Der reddit-Nutzer jdebby findet die Map in Ordnung und stört sich auch nicht daran, dass das Slide-Canceln aus dem Vorgänger entfernt wurde. Trotzdem denkt er, Warzone 2 sollte alles andere wie Warzone 1 machen. Als Beispiel nennt er eine höhere Time-to-kill, 1v1-Kämpfe im Gulag und das alte Ping-System (via reddit). Der Kommentar bekam 1.900 Upvotes.

Ein anderer Spieler wünscht sich auf reddit einen Ranked-Modus, einen schwächeren Aim-Assist und ein Re-Join-Feature, sollte das Spiel abstürzen – Modern Warfare 2 und Warzone 2 kämpfen bekanntlich seit Release mit technischen Problemen und die Entwickler mussten über 120 Bugs fixen.

Wie tot ist Warzone 2 auf Steam und Twitch?

Die Spielerzahlen von Warzone 2? Wie die Kommentare auf Twitter und reddit zeigen, empfinden einige Spieler von Warzone 2 das Spiel als „tot“. Doch wie sehen die Spieler- und Zuschauerzahlen aus? Um das zu beantworten, schauen wir auf die Analyseplattform SteamCharts, die uns die Spielerzahlen von Spielen auf Steam verrät.

Dort haben Modern Warfare 2 und Warzone 2 zusammengerechnet einen Höchstwert von 123.912 Spielern in den vergangenen 24 Stunden erreicht. CoD-Konkurrent Battlefield 2042 liegt im gleichen Zeitraum bei 8.701.

Zwar können wir anhand der Zahlen nicht sagen, wie viele Spieler Warzone 2 und wie viele Modern Warfare 2 hat, da beide Spiele zusammengefasst dargestellt werden, doch erhalten wir einen groben Überblick über den aktuellen Zustand des Spiels.

Die gesamte Spielerzahl wird nochmals höher sein, da das Spiel ebenfalls bei Activision-Blizzards hauseigenem Launcher Battle.net sowie auf den Konsolen spielbar ist. Besonders auf PlayStation gilt CoD als ein starkes Franchise, weshalb sich Sony gegen die geplante Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft wehrt.

Die Zuschauerzahlen von Warzone 2: Einen weiteren Einblick in den Zustand von Warzone 2 gibt uns Twitch. Dort ist der Shooter laut SullyGnome.com immer noch in den Top-10 der meist geschauten Spiele in den vergangenen 7 Tagen vertreten und hatte während des Zeitraums durchschnittlich 63.863 Spielern. Damit liegt Warzone 2 weiterhin vor Titeln wie Fortnite, Apex Legends und PUBG: Battlegrounds.

Eine wichtige Rolle in der Zukunft von Warzone 2 könnte vor allem der EFT-Like-Modus „DMZ“ spielen. Der zieht Spieler wie MeinMMO-Autor Dariusz Müller an, die keinen Gefallen an Battle-Royal-Shootern finden.

Mit Warzone konnte ich nie was anfangen, aber dank DMZ verbringe ich jetzt viele Stunden in CoD