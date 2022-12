CoD MW2 & Warzone 2 bringen Update mit über 120 Bugfixes – Laufen die Shooter jetzt rund?

Die Mid-Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 ist online. Das Update 1.12 brachte neuen Content und eine riesige Liste mit über 120 Bugfixes. MeinMMO hat sich die ersten Reaktionen angesehen und beantwortet die Frage: Laufen die Shooter jetzt rund?

Wie ist die Lage bei Call of Duty? Modern Warfare 2 ist seit gut 6 Wochen auf dem Markt, Warzone 2 seit ungefähr einem Monat. Finanziell sind beide Titel ein großer Erfolg für die Entwickler, aber der technische Zustand wird an vielen Ecken kritisiert. Zudem fehlen wichtige Features der letzten Jahre zum Release.

Nun hat Call of Duty ein fettes Update veröffentlicht mit über 120 Bugfixes. Es handelte sich dabei um das Mid-Season-Update, Infos zum Content gibt es hier.

Die große Liste mit Fehlerbehebungen ist für uns ein Grund, mal einen Blick in die Community zu werfen und erste Reaktionen zu sammeln. Wir schauen, ob sich der Zustand von Call of Duty nach dem großen Update gebessert hat.

Teil des Mid-Season-Updates war der allererste PvE-Raid von Call of Duty. Den Trailer zur Aktivität binden wir euch hier ein:

CoD MW2 & Warzone 2: Zustand nach der Mid-Season

Was ist der erste Eindruck? Obwohl viele bekannte Fehler aus dem Spiel verschwunden sind, gibt es bereits wenigen Stunden nach dem Update neue Berichte über Bugs im Spiel. Der erste Eindruck ist nicht sonderlich positiv.

Bei der Recherche zum Artikel kamen viele negative Meinungen zusammen. Es gibt weiterhin Berichte über Spielabstürze auf dem PC, Kritik an den Anpassungen beim Balancing und Clips von neuen Fehlern, die nach dem Update im Spiel sind.

Stellenweise mischt sich aber auch immer wieder ein positiver Bericht zwischen die Kritik. Besonders die „Quality of Life“-Anpassungen kommen gut an. So bekommt ihr während eines Matches jetzt angezeigt, welche Camo-Challenge ihr erledigt habt.

CoD MW2: Besser nach der Mid-Season

Wie ist der Stand bei Modern Warfare 2? Der neue PvE-Raid, die Map Shipment und die Möglichkeit, das neue Sturmgewehr im Multiplayer freizuspielen, kommen bei den Spielern gut an. Insgesamt steht CoD MW2 in der Mid-Season besser da als Warzone 2.

Einige Spieler berichten, dass gespeicherte Loadouts verschwunden seien, ebenso wie bereits gesammelte Fortschritte für Camo-Challenges. Das mit Abstand größte Thema auf Reddit ist jedoch der Nerf des Einsatzschildes.

Man bewegt sich mit dem Ding langsamer und es verteilt weniger Schaden. Viele Spieler hätten sich jedoch gewünscht, dass die Entwickler die Schutzfähigkeiten des Schildes verringern, wenn man es als Zweitwaffe auf dem Rücken trägt.

Der Thread zum Thema sammelte zum Zeitpunkt des Artikels schon fast 9.000 Upvotes – solche Zahlen gab es eine Weile nicht im Subreddit von Modern Warfare 2 (via reddit.com).

Dass das Einsatzschild-Thema so viel Interesse bekommt, zeigt jedoch auch, dass andere Probleme in den Hintergrund rücken. Modern Warfare 2 hat mit der Mid-Season ein paar wichtige Schritte in die richtige Richtung gemacht – viele Fehler entfernt und interessanten Content gebracht.

Allerdings kamen im Laufe der Season 1 nur insgesamt 2 Maps und beide waren neue Versionen von alten 6vs6-Maps aus früheren CoD-Spielen. Im Hinblick auf Content-Menge sieht es aktuell nicht so gut aus und Season 2 ist noch Wochen entfernt.

CoD Warzone 2: Kritik nach der Mid-Season

Wie ist der Stand bei Warzone 2? Das Battle Royale kommt nach dem Update deutlich mehr unter die Räder. Es gibt viele negative Berichte zur Mid-Season, hier ein paar Beispiele:

Balancing-Anpassungen wirken nicht wie angekündigt Stichwort NPCs im DMZ-Modus (via twitter.com)

Wichtige Bugfixes blieben aus Stichwort kaputte Ultimative Perks (via twitter.com)

Es wurde gegen die Wünsche der Community gehandelt Spieler wünschten sich mehr Kauf-Stationen auf der Map, es sind eher weniger (via twitter.com)



Anders als im Subreddit von CoD MW2 drehen sich die Top-Threads im Subreddit von Warzone 2 um Probleme im Spiel und weniger um den Content.

Hier finden sich Berichte über das weiterhin miese Ping-System und einer der beliebtesten Threads kurz nach dem Update sagt es noch deutlicher: „das war das schlechteste Update in der Geschichte von CoD“ (via reddit.com).

Fazit: Gut für CoD MW2 / Mies für Warzone 2

Das Fazit nach dem Mid-Season-Update fällt gespalten aus. Die Stimmung bei Modern Warfare 2 ist deutlich besser als bei Warzone 2. Mit Shipment kam für CoD MW2 eine Map, die sich viele Spieler gewünscht haben – auch wenn sie alt ist. Das sorgte direkt für einen eher positiven Schwung.

In Warzone 2 hat sich die Stimmung nicht verbessert. Der neue Content konnte nicht überzeugen, Balancing-Anpassungen hatten nicht den gewünschten Effekt und es gibt weiterhin viele Probleme.

Der Knoten ist aber nicht wirklich geplatzt – bei beiden Shootern. So richtig rund läuft es auch nach dem Mid-Season-Update noch nicht. Wir behalten auf MeinMMO die Lage aber weiter im Blick.

Jetzt interessieren uns auch eure Meinungen zum Zustand von CoD MW2 und/oder Warzone 2 in der Mid-Season. Lasst einen Kommentar zum Thema da.

