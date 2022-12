Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Das war nur ein kleiner Ausschnitt der Fehlerbehebungen in der Mid-Season 1. Die Anzahl der Bugfixes sprengt beinahe jeden Rahmen. Möchtet ihr tiefer einsteigen, werft einen Blick auf die englischen Patch Notes ( via callofduty.com ).

Kommen wir zu den Fehlerbehebungen. So eine lange Liste mit Bugfixes hat Call of Duty wohl noch nie gebracht. Beim Durchzählen kamen wir auf über 120 Bugfixes, die im Update 1.12 stecken. Wir zeigen euch ein paar der Highlights:

Hier findet ihr einen Trailer des ersten PvE-Raids in der Geschichte von Call of Duty, der ebenfalls mit der Mid-Season online ging:

Regelmäßig bringt Call of Duty über Season-Updates frischen Wind in seine aktuellen Shooter auf PC und Konsole. Jetzt ging das Mid-Season-Update der Season 1 online und kam mit einer langen Liste an Patch Notes.

Die Mid-Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 ist online. Die Patch Notes platzen nur so vor Bugfixes. MeinMMO zeigt die Highlights der Fehlerbehebungen, eine kurze Content-Übersicht und die wichtigsten Anpassungen beim Balancing.

