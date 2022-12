Der neue Trailer zur Serie von The Last of Us zeigt: Sie wird unsere Herzen immer wieder brechen

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Modern Warfare 2 und Warzone 2 werden neue Spielmodi erhalten. In MW2 geht ziemlich sicher eine Playlist mit der neuen Shipment-Map online. In Warzone 2 dürften mindestens die Trio-Playlisten ausgetauscht werden. Aktuell gibt es hier nur den Third-Person-Modus und das Durchgeknallte 3er .

Es wird Änderungen an den Waffen und unterschiedliche Gadgets geben. Einige Mechaniken wurden bereits deaktiviert, weil sie zu stark und teilweise kaputt waren – darunter die Bombendrohne in Warzone 2. Aber auch der Perk „Draufsicht“ ist OP .

Gibt es einen Preload? Call of Duty bietet oft einen Preload für seine größeren Updates an. Bisher gibt es dazu aber keine Infos.

Seit der Vanguard-Ära werden die Season-Updates auch gern versetzt gestartet – CoD MW2 könnte bei uns am 14. Dezember um 6 Uhr morgens starten, Warzone 2 am 15. Dezember um 6 Uhr. Wir aktualisieren den Artikel, sobald mehr bekannt ist.

Die erste gemeinsame Season von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 geht am 14. Dezember online. Was dazu bekannt ist, findet ihr auf MeinMMO.

