Shipment kommt zu CoD MW2 und ändert eine Sache – Spieler wissen nicht, ob sie jubeln oder heulen sollen

Die Mid-Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare 2 steht in den Startlöchern und bringt die beliebte kleine Map Shipment mit. Die Entwickler haben dabei eine Änderung angekündigt, die das neue Shipment von den Versionen in CoD MW 2019 und Vanguard unterscheidet – Fluch, Segen oder etwas dazwischen?

Call of Duty: Modern Warfare 2 bekam zum Start der Season 1 die Map Shoot House – eine der kleinsten und beliebtesten Maps des direkten Vorgängers CoD MW 2019. Die wurde eigentlich nur von einer zweiten kleinen Map geschlagen: Shipment.

Shipment steht für Chaos, Action und das komplette Versagen des Spawn-Systems im Spiel. Trotzdem lieben viele Spieler die Map, denn sie bringt ein ganz anderes Tempo mit als die vielen eher großen Maps von Modern Warfare.

In CoD MW2 erleben wir bereits die 7. Inkarnation der Shipment-Map. Im Vergleich zu den beiden Varianten von CoD MW 2019 und CoD Vanguard (2021) ändern die Entwickler dabei das Layout der Map und Spieler wissen nicht genau, ob es die schlimmste oder die beste mögliche Änderung ist.

Zusammen mit Shipment startet der erste PvE-Raid in der Geschichte von CoD. Den Trailer zum Raid binden wir euch hier ein:

CoD MW2: Keine Vertikalität mehr auf Shipment

Was wird auf Shipment geändert? Wie bei jeder Wiedergeburt von Shipment ändern die Verantwortlichen kleine Dinge am generellen Aufbau. Hier ein paar Deckungen umbauen, da eine Palette mehr, den Container dort einen Meter zur Seite – so auch dieses Jahr.

Allerdings ändern sie auch eine Sache, die in Vanguard und CoD MW 2019 neue Kampfebenen eröffnet haben. In CoD MW2 könnt ihr nicht auf Container klettern. Alle Kämpfe spielen sich auf nur einer Ebene ab, wie CoD auf Twitter berichtet:

Während es in den letzten Jahren eine gewisse Vertikalität auf Shipment gab, fällt das in CoD MW2 komplett weg. Eine spannende Entwicklung, wie auch die Community findet.

Was sagen Spieler dazu? Im Subreddit von Modern Warfare 2 ist Shipment aktuell das Thema des Tages. Von den fünf Top-Threads drehen sich vier um ein Shipment-Thema.

Im größten Thread diskutieren Spieler bereits ihr toxischen Loadouts, mit denen sie ihr Feinde in den Wahnsinn treiben wollen. Innerhalb von 18 Stunden kamen hier 5.900 Upvotes zusammen, weil der Thread-Ersteller andeutet, dass er die komplett Map durchgängig in Rauch hüllen will (Stand: 14.12.22 / 13:00 Uhr).

Es ist ein wenig paradox. Es herrscht merkliche Freude in dem Thread, während sich die Spieler darüber austauschen, wie sie sich gegenseitig mit Blendgranaten, Einsatzschilden, Rauch-Equipment und Bohrgranaten das Leben zur Hölle machen wollen.

Ähnlich sieht es in den anderen Threads aus. Ein Thema konzentriert sich dabei auf die Abschaffung der Vertikalität.

Hier spricht man vom Granaten- oder Blendgranaten-Simulator. Ein User gibt zu bedenken, dass man ständig das eindringende Geräusch der Bohrgranaten hören wird. Der nächste empfiehlt allen die DDoS-Feldaufrüstung, um feindliche Trophy-Systeme auszuschalten für noch mehr Chaos.

Jeder scheint Shipment zu lieben, aber gleichzeitig zu hassen. Die Änderung bei der Vertikalität macht es nur noch schlimmer. Es wirkt, als wüssten Spieler nicht, ob sie jubeln oder heulen sollen. Womöglich hilft allerdings das Doppel-XP-Event zum Mid-Season-Start, um die Gefühle im Zaum zu halten.

Nach dem Start der Mid-Season 1 können wir uns alle selbst ein Bild vom neuen Shipment machen. Übrigens schmückt Call of Duty die Map über Weihnachten. Vom 21. Dezember bis zum 4. Januar wird Shipment eine Weihnachts-Map mit viel Lametta und Lichterketten.

Sucht ihr jetzt schon mehr Details, empfehlen wir euch einen Blick in den englischen Blog zur Shipment-Map auf callofduty.com.

In welchen CoD-Games gab es Shipment bereits? Im Fan-Wiki von Call of Duty (via callofduty.fandom.com) findet sich eine Liste aller Spiele, in denen Shipment bisher enthalten war:

CoD: Modern Warfare

CoD: Modern Warfare 2

Call of Duty: Online

CoD MW 2019

Call of Duty: Mobile

CoD: Vanguard

CoD MW2 2022

Obwohl sie nicht der Standard sind, kommen kleineren Maps häufig sehr gut an, weil sie für ein eigenes Spielgefühl in CoD stehen. Sie erhöhen das Tempo, bringen massig Erfahrungspunkt und helfen bei vielen Challenges im Spiel. Das Pendant der Black-Ops-Reihe ist ebenso legendär wie Shipment: Nuketown.

Jedoch sind nicht alle alten Features so beliebt wie die kleinen Karten, die es bereits ewig im Spiel gibt: 10 Jahre alter Perk kam mit CoD MW2 zurück – Viele Spieler hassen ihn jetzt mehr als jemals zuvor