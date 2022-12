CoD-Profis kreieren Skins für Warzone und MW2 – Erschaffen dunkles 10€-Monster, das sogar ein Steam-Topseller ist

Eine neue Season der Call of Duty: League startet und alle teilnehmenden Teams durften sich spezielle Skins erstellen, die auch im Shop von Warzone 2 und Modern Warfare 2 landen. Der Skin der „L.A. Thieves“ ist dabei direkt besonders beliebt – weil er alte, unangenehme Erinnerungen weckt.

Wenn man Warzone-Veteranen eine Gänsehaut verpassen möchte, flüstert man ganz leise „Roze“. Roze ist ein weiblicher Operator von Call of Duty, die Teil der ersten Warzone war und auch aktuell in Modern Warfare 2 zur Verfügung steht.

Jetzt hat sie allerdings ein erkennbares Gesicht. Früher war sie komplett in Schwarz und mit Maske unterwegs – das tiefste Schwarz, das ihr euch in einer dunklen Ecke eines Raumes im Nirgendwo von Verdansk vorstellen könnt.

Der Roze-Skin war eine regelrechte Plage – ein Skin, der das Balancing durcheinandergebracht hat. Denn man konnte ihn schlechter sehen als andere Skins. Dazu kam ein Hauch von Pay2Win. Die tiefschwarze Mega-Schwitzer-Roze gab es nur in einer Season über den Battle Pass.

Jetzt kamen die Skin-Pakete der CDL-Teams in den Shop von Call of Duty und alle Augen richten sich auf den Skin vom Team der L.A. Thieves. Denn es handelt sich dabei wohl um „Roze 2.0“.

Skin der L.A. Thieves ist schwarz wie die Nacht

Was ist das für ein Skin? Es ist der Heim-Skin der L.A. Thieves. Den gibt es in den Aufürhungen „Mann“ und „Frau“. Wir binden euch ein Bild des kompletten Bundles ein:

Abgesehen von ein paar roten Elementen mit dem „LA“-Schriftzug des Teams ist der Skin schwarz. Keine Augen, keine großen Akzente – ein reines und tiefes Schwarz. Damit erinnert der Skin eigentlich weniger an Roze, eher an einen anderen fiesen, schwarzen Skins der ersten Warzone.

Ist der Skin wirklich so schlimm? Der Skin schaffte es auf Steam direkt zum Release in die Topseller:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auch auf Reddit gibt es die ersten Berichte darüber, wie oft der Skin bereits in Matches von Modern Warfare 2 zu sehen ist (via reddit.com). Bei Verbreitung und Benutzung könnte der Skin Roze also bereits Konkurrenz machen.

Ob der Skin tatsächlich ähnliche Vorteile bringt, muss sich erst noch zeigen. Zumindest der CoD-Profi und Sturmgewehr-Spezialist „Octane“ ist davon überzeugt. Allerdings ist er diese Season auch Teil der LA Thieves:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was sagt das Team dazu? Nadeshot ist ein ehemaliger CoD-Profi und Gründer der E-Sport-Organisation „100 Thieves“ zu denen auch die LA Thieves gehören.

Er äußerte sich dazu, wie der Skin entstanden ist und meint, man habe gar nicht richtig darüber nachgedacht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Aussage im Video ab Minute 00:15 – „Wir hatten ziemlich wenig Zeit, um das zusammenzubauen. Aber wir mochten auch die Einfachheit unserer Trikots vom letzten Jahr und wir wollten nicht viel ändern. […] Als ich das sah, dachte ich aber, das Ding ist nicht gerade … großartig‘. Aber wir hatten wenig Zeit und wenig Optionen“.

Man kann da raushören, dass sich zumindest Nadeshot auch über etwas mehr farbliche Akzente gefreut hätte. So haben wir jetzt ein tiefschwarzes Skin-Monster im Spiel und jeder richtig dunkle Fleck ist etwas gefährlicher geworden.

CoD Warzone 2 dürfte grundsätzlich nicht ganz so viele Probleme mit solchen dunklen Skins haben wie die Vorgängerin. So arbeitet man etwa mit unterschiedlichen Auflösungen rund um Gegner und unterstützt so die Wahrnehmung.

Was für einen Skin würdet ihr für Call of Duty entwerfen? Erklärt uns eure Konzepte oder schreibt uns eure Meinung zum Thema in die Kommentare.