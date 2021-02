CoD Warzone: Mit diesem Trick nervt ihr die Spieler mit „Pay2Win“-Skins

Im Shooter Call of Duty: Warzone laufen gerade viele Spieler mit dem Roze-Skin herum. Das Outfit ist sehr dunkel, weshalb man es ausnutzt, um aus dunklen Ecken heraus Gegner zu überraschen. Mit einem Trick werden die Skins nun deutlich schwächer.

Was sind das für Skins? In der letzten Zeit sind Spieler aus Call of Duty: Warzone nicht gut auf die Roze-Skins zu sprechen. Das Outfit ist komplett dunkel – selbst die Augen sind schwarz.

Den Roze-Skin konnte man sich im bezahlten Battle Pass der Season 5 in Warzone freischalten.

Jetzt setzen sich Spieler mit diesen Skins in dunkle Ecken auf der Map und nutzen die dunklen Farben des Outfits aus, um Gegner zu überraschen. Weil man Spieler mit Roze-Skin kaum sehen kann und es einen Vorteil gibt, nennen sie viele schon „Pay2Win“-Skins.

Der Roze-Skin in CoD Warzone – So dunkel ist er

Ein Spieler zeigt auf reddit, wie ihr den Nutzern dieser Skins ihren Spaß verderben könnt. Alles, was ihr braucht, ist ein helles Spray.

Was versteht man unter Pay2Win?

Grob übersetzt bedeutet Pay2Win in Spielen, dass man für etwas im Spiel bezahlt und sich damit bessere Chancen für einen Sieg besorgt. Man hat damit also einen Vorteil gegenüber Spielern, die kein Geld investieren.

In diesem Fall bezahlt man für den Battle Pass, um den Skin freizuschalten, der Vorteile in der Dunkelheit bietet.



Der Spray-Trick gegen Pay2Win-Skins

So funktioniert der Trick: Im reddit zu Call of Duty: Warzone veröffentlichte Nutzer TheMazilla ein Video, das nach einem Tag bereits mehr als 6.500 Upvotes und knapp 400 Kommentare sammelte. Der Nutzer erklärt, dass er in jeder Pre-Lobby auf die Jagd nach Roze-Skins geht und diese dann mit seinen Sprays bunt ansprüht.

Andere sollten das auch machen und Teamgeist zeigen.

Das Gute daran ist, dass die bunte Farbe bis zum ersten Tod des Spielers am Outfit haften bleibt. Bis die Spieler mit dem Roze-Skin also das erste Mal sterben, werden sie durch die Farbe der Sprays im Spiel viel deutlicher gekennzeichnet.

Diesen „Pay2Win“-Vorteil, den man durch die dunkle Farbe erhält, macht man damit also deutlich geringer.

Mit diesem Schritt aus der Community möchte man weiter gezielt Jagd auf die Spieler machen, die den Skin so ausnutzen.

Wir berichteten bereits auf MeinMMO darüber, dass Matches in Warzone mit den Pay2Win-Skins gefüllt sind und Spieler sie jagen.

Was ist das Problem mit den Skins?

Dürfen Spieler das nutzen? Dass Spieler nun wegen dieser Skins gejagt werden, ist zwar spannend. Doch eigentlich machen sie nichts Verbotenes. Denn die Entwickler von Warzone stellen diese Skins bereit. Wenn Spieler diese wie vorgesehen nutzen, dann brechen sie damit keine Regeln.

Gefragt sind jetzt die Entwickler, die das Problem der Roze-Skins lösen müssen.

Wie das aussehen kann, zeigt ein aktueller Fall aus Fortnite. In Epics Shooter konnten Spieler Skin-Kombinationen mit den Farben weiß/weiß oder schwarz/schwarz wählen. Gerade die dunkle Kombination wurde dann genutzt, um sich in den Schatten von Gegenständen in Häusern zu verstecken.

Links sieht man den Skin bei normaler Beleuchtung kaum – auf der rechten Seite ist der Screenshot deutlich aufgehellt worden, damit der Skin angezeigt wird

Epic Games schritt gegen die Pay2Win-Skins ein und sorgte dafür, dass die schwarz/schwarz- und weiß/weiß-Kombinationen nicht mehr funktionieren.

Nur wenige Tage später fanden Spieler einen Exploit, der wieder für Ärger mit den Pay2Win-Skins in Fortnite sorgte.

Wie steht ihr zu dem Roze-Skin in CoD: Warzone? Findet ihr, das ist Pay2Win und die Entwickler sollten da eingreifen, oder ist eurer Meinung nach alles okay damit und die Entwickler sollten da jetzt nicht eingreifen?

Schreibt uns doch eure Meinung hier in die Kommentare auf MeinMMO und diskutiert mit anderen Spielern darüber.