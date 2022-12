Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Es ist dabei nicht ganz klar, ob direkt alle Inhalte zum Mid-Season-Start bereitstehen. So wurden 2 neue Modi für Warzone 2 angekündigt, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass beide Modi gleichzeitig zum Start kommen. Der CoD-Blog zum Thema deutet an, dass das Mini-Royale erst später kommt.

Was steckt im Update? Gleich zu Beginn der Mid-Season startet ein Doppel-XP-Event auf der PlayStation. Einen Tag später kommen auch die anderen Plattformen in den Genuss der Extra-Erfahrung.

Wann kommt das Update? Nach aktuellem Stand geht es in CoD MW2 und Warzone 2 am 14. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit los.

Alle paar Wochen bringt Call of Duty neuen, kostenlosen Content zu seinen aktuellen Shootern auf PC und Konsole. Als Nächstes steht die Mid-Season 1 an.

Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 starten am 14. Dezember um 19 Uhr die Mid-Season 1. Alle Inhalte vom Reloaded-Update und Details zum Download findet ihr auf MeinMMO in der Übersicht.

