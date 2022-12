Spieler wünschen sich Rückkehr von Rebirth Island zu CoD Warzone 2 – Map-Leak macht Hoffnung auf kleinen Modus

Synced ist ein kommender Loot-Shooter auf Steam, in dem Menschen gegen böse Maschinen kämpfen. Noch 2022 startet in Synced eine Open Beta.

Kurz nach dem Release ist Warzone 2 ohnehin erst mal in einer Art Wartungs-Modus, weil es viele kleine Probleme gibt und beim Balancing besteht Nachholbedarf: Perk in CoD Warzone 2 ist viel zu stark, gibt Dauer-Drohnen – „Fühlt sich so cheaten an?“

Was ist mit Rebith Island? Aktuell gibt es keine Ankündigungen dazu, ob oder wie Rebirth Island zu Warzone zurückkehrt. Auch zur 2. kleinen Map Fortune’s Keep gibt es keine Infos.

Was ist das für ein Leak? Es ist nicht ganz klar, woher die Karte stammt. Aktuell wird darüber diskutiert, ob es sich womöglich um eine Fan-Kreation handelt und nicht um offizielle Infos. Behaltet euch also etwas Skepsis bei den nächsten Zeilen. Wir können nicht garantieren, dass die Map echt ist:

Spätestens mit der Einführung der Insel-Map „Caldera“ verlagerten viele Spieler ihre Gefechte auf die kleinen Maps. Caldera kamen bei vielen nicht gut an – wer aber weiter Warzone grinden wollte, ging oft auf Rebirth Island oder die andere kleine Map Fortune’s Keep .

