Die alte Warzone 1 ist nach 14 Tagen wieder online – Aber spielt das noch wer?

Synced ist ein kommender Loot-Shooter auf Steam, in dem Menschen gegen böse Maschinen kämpfen. Noch 2022 startet in Synced eine Open Beta.

Wenn ihr in Warzone 2 so richtig durchstarten wollt, dann sind hier 10 Tipps, die jeder gute Spieler von CoD Warzone 2 kennen sollte

Kann man die „alte“ Warzone wieder spielen? Ja! Die alte Warzone nennt sich jetzt Warzone: Caldera und ist nach gut 2 Wochen Pause wieder zurück. Warzone: Caldera musste allerdings einiges an Federn lassen, so fehlen zum Beispiel die beliebten Modi Rebirth Island und Fortune’s Keep. Außerdem könnt ihr Caldera nur Solo oder als 4er Squad spielen.

Was ist passiert? Zeitgleich mit dem Release von CoD: Warzone 2 und DMZ gingen in Caldera die Lichter aus. Activision nahm die alte Warzone vom Netz, um sich voll und ganz Al’Mazrah widmen zu können. Sie versprachen aber, Caldera nach einer gewissen Zeit zurückzubringen.

Als CoD: Warzone 2 am 16. November die Pforten öffnete, ging die erste Warzone offline und Caldera, Rebirth Island und Furtune’s Keep waren nicht mehr verfügbar. Die Entwickler wollten sich ganz auf den Launch der neuen Map Al’Mazrah konzentrieren. Jetzt ist die erste Warzone zurück, doch viele Features fehlen.

