CoD MW2 & Warzone 2 starten erstes Mini-Event mit Doppel-XP – Für PlayStation-Spieler gehts heute los

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Das erste kleine Event mit Doppel-XP steht an. Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 geben euch 2 Tage die doppelte Menge an XP – alle Infos gibts auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to