CoD MW2 bringt Vorteile für PlayStation-Spieler, aber dieses Jahr sind sie nicht ganz so fies

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist endlich draußen und wie bereits in den vergangenen Jahren haben auch diesmal PlayStation-Spieler wieder Vorteile. Einige davon sind erneut recht lohnenswert, doch Xbox- und PC-Spieler können trotzdem aufatmen, denn ein eigener Modus bleibt aus.

Was sind dieses Jahr die Vorteile? CoD MW2 feiert seinen Release und PlayStation-Spieler dürfen sich erneut über ein paar Vorteile freuen. MeinMMO zeigt euch, welche das sind:

PlayStation-Party-Bonus

jede Season kostenlose Combat-Packs

zwei zusätzliche Loadouts

Bonus für das Battle-Pass-Bundle

monatliche Doppel-XP-Events

Falls ihr wissen wollt, was CoD MW2 am Gameplay der Shooter-Reihe ändert, binden wir euch ein dazu passendes Video ein:

Zusätzliche Loadouts und Boost für Waffen-XP

Was bringt der PlayStation-Party-Bonus? Bei den Vorteilen sticht vor allem ein exklusiver Zusatz heraus: der PlayStation-Party-Bonus.

Durch den PlayStation-Party-Bonus erhalten PlayStation Spieler zusätzliche 25 % Waffen-XP, wenn sie mit anderen Spielern in einer Party spielen. Dieser Bonus ist auch dann aktiv, wenn eure Teammitglieder per Crossplay von einer anderen Plattform aus mit euch zusammenspielen.

Was sind die kostenlosen Combat-Packs? PlayStation-Spieler erhalten jede Season von CoD MW 2 kostenlose Combat-Packs, die Items wie Operator-Skins, Waffen-Blaupausen und Embleme enthalten können.

Wie so ein Paket von zu Vanguard-Zeiten aussahen, könnt ihr hier prüfen:

Was bringen die extra Loadouts? Neben kostenlosen Combat-Packs erhalten PlayStation-Spieler zudem zwei zusätzliche Loadout-Slots, in denen ihre eure selbst erstellten Klassen speichern könnt. Diese schaltet ihr zusammen mit der Möglichkeit eine Klasse zu erstellen frei, wenn ihr Level 4 erreicht.

Bonus für das Battle-Pass-Bundle: PlayStation-Spieler, die das Battle-Pass-Bundle erwerben, erhalten fünf zusätzliche Tier-Skips, wodurch sie insgesamt 25 Stufen überspringen können.

Doppel-XP-Events: Es werden jeden Monat exklusive Events stattfinden, die PlayStation-Spielern doppelte XP geben. Diese Events werden 24 Stunden aktiv sein und sind meist verknüpft mit anderen XP-Events – auf PS laufen sie aber einen Tag länger.

CoD MW2 hat keinen exklusiven Modus

Wie sahen die Vorteile in der Vergangenheit aus? Auch wenn besonders der PlayStation-Party-Bonus ein starker Vorteil sein kann, wenn PlayStation-Spieler dadurch schneller als die besten Waffen kommen, fallen die Vorteile dieses Jahr vergleichsweise gering aus.

Blicken wir auf Call of Duty: Cold War, sehen wir viele Vorteile, die auch in MW2 zurückgekehrt sind. Dazu zählen neben den zusätzlichen Loadouts und dem Party-Bonus auch die Doppel-XP-Events und die Vorteile für das Battle-Pass-Bundle. Was in MW2 jedoch fehlt und was Xbox- sowie PC-Spieler freuen dürfte, ist ein exklusiver Modus.

Bei CoD: Cold War hatten PlayStation-Spieler 1 Jahr einen exklusiven Modus. Dabei handelte es sich um den Zombie-Modus Onslaught, der erst 12 Monate nach dem Release des Shooter für die anderen Plattformen spielbar war.

Was sagt ihr zu den PlayStation-Vorteilen? Findet ihr sie bei MW2 verkraftbar oder glaubt ihr, CoD sollte sich zukünftig davon trennen?

Habt ihr CoD MW2 bereits getestet? Teilt uns doch eure ersten Eindrücke mit!

Falls ihn derweil den Hardcore-Modus sucht, der heißt jetzt Tier 1 und wird laut Infinity Ward bald verfügbar sein.

