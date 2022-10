CoD MW2: Hardcore-Modus fehlt, heißt jetzt Tier 1 – Wann kommen die Modi?

In Call of Duty: Modern Warfare 2 soll genauso wie in vorigen Teilen ein Hardcore-Modus im Multiplayer implementiert werden. Diese heißt diesmal „Tier 1“, ist jedoch nirgends in den auswählbaren Modi zu finden. Wir sagen euch, was das genau für ein Modus ist und ob dieser überhaupt noch veröffentlicht wird.

Welcher Modus fehlt? In CoD existieren eine Vielzahl an Modi, die im Laufe von vielen Jahren entstanden und implementiert wurden. Viele der Modi lassen sich mit einem besonderen Regel-Set spielen – mit Hardcore-Regeln.

Wie der Name schon vermuten lässt, ist dieser Modus tatsächlich nichts für schwache Nerven, doch Spieler finden keine Hardcore-Modi in CoD Modern Warfare 2. Wir zeigen euch alle wichtigen Hinweise über den verbleib vom Hardcore-Modus.

Einen Trailer zum Multiplayer von MW2 findet ihr hier von uns eingebunden:

CoD MW2: Hardcore heißt jetzt „Tier 1“

Wird Tier 1 noch nachgeliefert? Während sich nun einige Spieler fragen dürften, wo der Hardcore-Modus bleibt, haben die Entwickler „Infinity Ward“ schon eine Antwort parat.

Laut dem Entwickler wird Tier 1 bald veröffentlicht. Es wurde jedoch kein genaues Datum genannt, nur dass darauf hingewiesen wird, dass sich Tier 1 noch nicht im Spiel befindet.

Damals bei CoD MW 2019 kamen die Hardcore-Modi eine Woche nach dem Release. Es bleibt vorerst abzuwarten, ob der Hardcore-Modus mit Season 1 oder in den kommenden Wochen veröffentlicht wird.

Was ist Tier 1 für ein Modus? CoD Modern Warfare 2 hat dem Hardcore-Modus einen neuen Namen verliehen und heißt nun „Tier 1“.

In Tier 1 werden Spieler auf eine Map mit „realistischen“ Bedingungen geworfen. Ihr werdet mit einem reduzierten HUD klarkommen, mit weniger Gesundheit und mit Teambeschuss rechnen müssen, wenn ihr diesen Modus aktiviert.

Spieler, die einen zittrigen Finger am Abzug haben, werden es schwer haben, denn ihr dürft euch keine Fehler erlauben und aus Versehen einen Teamkameraden zerschießen.

Im Grunde bietet „Tier 1“ eine frische Abwechslung, da hier vor allem starke Reflexe und Taktik euch zum Sieg verhelfen können. Unachtsamkeit wird bestraft und kann euch so schnell ins Grab bringen.

Was haltet ihr von CoD MW2? Findet ihr es schade, dass Tier 1 noch nicht im Spiel ist und wie gefällt euch der Multiplayer? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

