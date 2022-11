CoD MW2: Spieler schossen sich für krasse Stunts fast bis zum Mond – Übel, wunderschön und leider gefixt

In seinen ersten Tagen war Call of Duty: Modern Warfare 2 eine Spielwiese für Trickshotter – durch einen Fehler konnten sich Spieler weit in die Luft feuern und es entstanden ein paar heftige Clips. Jetzt ist der Glitch leider gefixt, aber MeinMMO zeigt euch ein paar der entstandenen Kunstwerke.

Call of Duty: Modern Warfare 2 hat sein Movement im Vergleich der letzten Jahre etwas runtergeschraubt:

Slide-Cancelling ist gestrichen

Bunny-Hopping bringt weniger

„Boots to the Grounds“ ist das Motto

Durch die schnelle Verbindung von Movement-Tricks konnten sich Spieler früher extreme Vorteile sichern – in den Titeln mit Jetpack mehr als in anderen Teilen, aber selbst in Call of Duty: Warzone sind unheimliche Manöver möglich, um Gegner auszuspielen.

Das kam sogenannten Trickshot-Spielern entgegen, die mit gewagten Stunts ausgeflippte Kills sammelten, um coole Clips zu erstellen. Modern Warfare 2 ist dafür leider nicht optimal geeignet.

Die ersten Tage nach Release sah das jedoch anders aus. Durch einen Glitch konnte man sich weit in die Luft schießen und abenteuerliche Kills landen. Ein Aufsatz sorgte für einen Raketenstart. Was dahintersteckt und ein paar schöne Trickshots zeigen wir euch auf MeinMMO.

CoD MW2: Aufsatz sorgte für Raketenstarts

Was war der Trick dahinter? Ein bestimmter Aufsatz sorgte für den Auftrieb – Zweibein-Unterlauf für Sniper-Gewehre. An bestimmten Stellen, etwa auf der Map „Taraq“, konnte man sich damit in schwindelerregende Höhe befördern:

Der Trick machte schnell seine Runde, viele Spieler versuchten sich an dem waghalsigen Manöver – mal mehr, mal weniger erfolgreich.

Als Highlight der Aktion gilt wohl folgender Clip. Es gibt diesen Typen in der Community, der seit Jahren CoD-Clips produziert, in denen er mit Musikinstrumenten Kills sammelt … ja, er hat es gemacht – mit einer Flöte:

Der Trick bleibt allerdings ein Glitch, ein Fehler im Spiel, mit dem man sich sogar Vorteile erschleichen kann. Die Entwickler haben die kaputten Aufsätze deshalb deaktiviert, ebenso wie das Waffen-Tuning vor einigen Tagen:

Wann ihr die Aufsätze wieder verwenden könnt, lassen die Verantwortlichen aktuell noch offen.

Hättet ihr den Trick im Spiel gelassen, wie es jetzt einige User fordern? Was sagt ihr zu den Clips im Artikel? Lasst ein Kommentar zum Thema da.

