Nach Kills mit Schlagzeug: Nun rockt ein Spieler CoD Cold War mit einer Gitarre

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Wie vorhergesehen bekam TheStevieP in einem Multiplayer-Match auf der Map Miami ordentlich aufs Maul. Doch dann rannte ihm ein Gegner auf einer Treppe wild entgegen und traf ihn nicht. Der Streamer drehte sich um, fing sich noch einen nicht tödlichen Treffer ein, legte an, und mit einem Druck auf die grüne Taste verpasste er dem Gegner einen tödlichen Treffer auf kürzeste Distanz.

Streamer killt Gegner mit Gitarre: Irgendwann wollte TheStevieP aber es dann doch wissen, wie seine Gitarren-Skills sich in einem Kampf gegen echte Spieler im Multiplayer von CoD Cold War machen. Dass er mit seinem Gitarren-Setup in den wilden Gefechten von Cold War wenig Chancen hat, war ihm klar, deswegen sagte er zuvor noch:

The StevieP rannte einfach um die Horde der Zombies herum und holzte sie mit der Gitarre um, sobald er eine gute Position hatte. Wenn seine Wumme leergeschossen war, lud er automatisch nach, was den fehlenden Reload-Button ersetzte.

So lief das Gitarren-Gameplay gegen Zombies: Die Kontrollmöglichkeiten sind also ziemlich begrenzt und TheStevieP ging erstmal auf Nummer sicher und spielte eine Runde Zombies. Hirnlose Untote kann man auch mit einer Gitarre wegrocken.

TheStevieP kann damit also Laufen, sich umsehen und schießen. Was er unter anderem nicht kann:

In Call of Duty: Black Ops Cold War hat ein Spieler einen ungewöhnlichen Controller am Start. Der Streamer „rockte“ das Spiel im wahrsten Sinne des Wortes mit einer Gitarre und hatte damit trotz extremen Nachteilen sogar Erfolg im Multiplayer-Modus!

