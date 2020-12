CoD Cold War: Experte erklärt, wie ihr besser zielt und mehr Treffer landet

In Call of Duty: Black Ops Cold War bringt euch die beste Waffe nix, wen ihr nichts trefft. Daher hat der YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce ein Aim-Tutorial erstellt, mit dem ihr besser Zielen lernt. Wie es geht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Training? Wie bereits in den Trainingsvideos zum Aiming im Multiplayer von Modern Warfare oder der Warzone hat der CoD-Experte und YouTuber TheXclusiveAce nun auch ein Aim-Training für CoD Cold War erstellt. Darin geht es vor allem um:

Verbesserung eures Aims, auch für Headshots

Movement

Gefühl für die Waffe

Das Ziel des Trainings ist es also, eure Reflexe so zu trainieren, sodass korrektes Zielen und Reagieren quasi automatisch abläuft und ihr so bessere Spieler werdet.

Das zugehörige Video von Ace haben wir hier für euch eingebettet:

Training für besseres Zielen in CoD Cold War

Das sind die Settings fürs Training: Damit ihr ungestört trainieren könnt, solltet ihr eine „Eigenes Spiel“ im Multiplayer von CoD Cold War starten. Nutzt dafür die neue Map Nuketown ´84 im Modus „Frei für Alle“. Die Map bietet kurze Wege und stetige Action.

Anschließend solltet ihr die folgenden Einstellungen in den Optionen vornehmen:

Zeitlimit: Unbegrenzt

Punktelimit: Unbegrenzt

Introsequenz: Aus

Timer vor dem Spiel: 5 Sekunden

Zeit vor der Runde: Deaktiviert

Minikarte: Konstant

Gesundheit: 150

Anschließend stellt Ihr bei „Bots und Spieler“ noch die maximale Anzahl an Bots mit der Schwierigkeit „Rekrut“ als Gegner ein. Die Bots sind laut Ace eh nur Zielscheiben, die sollen euch nicht gefährlich werden können und so vom Training ablenken.

Diese Waffe solltet Ihr nutzen: Für dieses Training könnt ihr jede beliebige Waffe nutzen, aber Ace empfiehlt ein Setup mit dem Sturmgewehr Krig 6.

Die Waffe könnt ihr in eurem privaten Spiel so ausrüsten, wie ihr wollt. Achtet aber darauf, das „Schnelle Salven-50-Schuss-Magazin“ zu nehmen, da ihr dann mehr schießen könnt und sehr schnell nachladet. Alles dient dazu, den „Flow“ aufrechtzuerhalten und den Trainingseffekt zu maximieren. Nehmt auch den Perk „Plünderer“ mit, damit euch die Munition nicht ausgeht.

So trainiert ihr richtig

Sobald das Setup steht, startet ihr die Runde und schießt so lange Bots über den Haufen, bis ihr genug habt. Damit sich euer Aim verbessert, sollt ihr die folgenden Tipps befolgen:

Zielt immer auf Brusthöhe, durch den Rückstoß kommt es so öfter zu Headshots

Lauert den Gegnern nicht auf, bewegt euch und sucht die Gegner aktiv

Ballert nicht wild herum, auch wenn es bei den dummen Bots verlockend ist. Konzentriert euch lieber auf präzises Feuer, um schnell Gegner zu killen.

Vor allem der letzte Punkt ist nicht zu verachten. Sobald ihr merkt, dass ihr schlampig zielt, dann geht einen Schritt zurück und übt das wieder ein. Nur so wird der Trainingseffekt durch stetige Wiederholung optimal erreicht.

Weitere sinnvolle Tipps für Neueinsteiger in Call of Duty: Black Ops Cold War betreffen das optimale Loadout. Damit ihr als Neuling gleich mit einer starken Waffe samt Setup startet, haben wir hier ein gutes Loadout zum Einstieg in den Multiplayer von CoD Cold War zusammengestellt. Zusammen mit dem Ziel-Guide hier solltet ihr so ordentlich gute Kills einfahren.