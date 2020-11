CoD Cold War bringt heute Kult-Map Nuketown, spendiert zur Feier Doppel-XP

Call of Duty: Black Ops Cold War veröffentlicht heute Abend (24. November) seine erste neue Map nach Release und bringt sie als 24/7-Playlist – Nuketown. Zur Feier der Kult-Map gibt’s zudem Doppel-XP. MeinMMO zeigt euch die Details zu beidem und die Patch Notes eines kleinen Updates vom 23. November.

Was geht heute bei CoD? In Black Ops Cold War geht heute die erste neue Map nach dem Release an den Start – Nuketown ’84. Die Map gehört mit zu den kleinsten Karten der CoD-Geschichte und steht für viel Action und andauernden Feindkontakt.

Zur Feier der neu aufgelegten Map bringen die Entwickler von Treyarch zudem einen coolen Trailer und ein Doppel-XP-Event. Hier findet ihr alle Infos dazu und die Patch Notes zum kleinen Update von gestern (23.11.). Hier der kurze Trailer zur neuen Map:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Nuketown kommt heute als 24/7-Spektakel mit doppelten XP

Wann startet das alles? Die neue Map und das Doppel-XP-Event gehen um 19 Uhr unserer Zeit an den Start. Damit setzt Cold War offenbar auf einen ähnlichen Zeitplan wie der Vorgänger Modern Warfare. Auch hier war Dienstag, 19 Uhr, ein beliebter Zeitpunkt für Änderungen der Playlist oder die Einführung neuer Inhalte.

Was ist Nuketown? Die Map war Teil von Black Ops 1, dem CoD aus 2010 und kam auch bei Black Ops 4 ins Spiel, das 2018 erschien. Nuketown ist vergleichsweise klein und lässt sich gut mit einem Kracher aus CoD MW vergleichen – Shipment.

Die Fläche ist jedoch gut doppelt so groß, steht aber trotzdem für eine Menge Action und wenig Zeit zum Durchatmen. Die Umgebung erinnert dabei an eine nachgebaute, amerikanische Kleinstadt, die Teil einer Atombomben-Testanlage ist, um die verheerenden Auswirkungen einer nuklearen Explosion auf eine Kleinstadt zu veranschaulichen.

Während die Version aus BO4 oder auch CoD Mobile sauber und beinahe wie geleckt aussahen, kriegt ihr mit Nuketown ’84 eine ramponierte und kaputte Umgebung:

Nuketown in CoD Mobile

Nuketown in Cold War

Bleibt Nuketown 24/7? Die Entwickler kündigten auch gleich an, dass Nuketown als 24/7-Playlist ins Spiel kommt. Bisher ist jedoch unklar, wie Treyarch das dieses Jahr regelt.

Womöglich kommt der Modus in die Playlist-Kategorie „Vorgestellt“ und verschwindet mit dem nächsten Playlist-Update wieder. Im letzten Jahr war es ein Problem für viele Spieler, dass „Shipment 24/7“ nicht immer zur Verfügung stand. Doch es gibt noch keine Aussagen der Entwickler, wie lange die Chaos-Map als 24/7-Modus zur Verfügung steht.

Doppelte Rang- und Waffen-XP läuft bis zum 30.11.

Details zum Doppel-XP-Event? Als Sahnehäubchen zur neuen Map spendiert CoD doppelte Erfahrungspunkte. Es ist schon die zweite Doppel-XP-Phase, doch dieses Mal läuft sie nicht nur 48 Stunden.

Von heute Abend (24. November) ab 19 Uhr könnt ihr bis zum Montag (30. November) doppelte XP auf euren Rang und euren Waffen einsacken. Die Entwickler nannten keine konkrete Uhrzeit für das Ende, doch auch hier ist 19 Uhr wahrscheinlich.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Loggt euch in dieser Woche auf jeden Fall nochmal ein, selbst wenn ihr keine Lust auf den XP-Grind habt. Cold War feiert Nuketown nämlich nicht nur mit einem Doppel-XP-Event, sondern schenkt euch auch ein Waffen-Bundle, wenn ihr vor dem 3. Dezember nochmal reingeht.

Kleines Update am 23.11.

Was gibt’s noch zu wissen? Am Montag, dem 23. November, ging ein kleines Update online, für das ihr jedoch nichts herunterladen musstet. Die Entwickler schrauben damit weiter an kleinen Störungen und kaputten Mechaniken, die sich ins Spiel geschlichen haben:

Im Spielmodus „Stellung“ spawnt ihr jetzt näher an der aktiven Stellung

Auf den Maps „Crossroads Strike“ und „Armada Strike“ werden die Spawns jetzt mehr durch feindliche Truppen beeinflusst

Der Perk „Splitterschutzweste“ funktioniert in den Hardcore-Modi jetzt besser

Zudem gibt es Verbesserungen beim Zombie-Modus

Wollt ihr euch die Einzelheiten des kleinen Patches genauer ansehen, schaut euch die englischen Patch Notes auf einer Treyarch-Website an.

Black Ops Cold War ging mit vergleichsweise wenig Content an den Start und möchte wie Modern Warfare über ein langfristiges Service-Modell punkten. Nuketown stellt dabei den ersten Schritt in die Richtung dar, den die CoD-Macher mit Season 1 weitergehen möchten. Erfahrt hier, was euch mit dem Season-Start am 10. Dezember erwartet.