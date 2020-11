CoD Cold War: Profi schwört auf die AK-47 – Zeigt sein bestes Setup

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Was bringt das Setup? Das Visier bietet eine 1,25-fache Vergrößerung, ein schön großes Sichtfeld und kleine Ränder, sodass in der unmittelbaren Umgebung eures Ziel nur wenig verdeckt ist.

Wie sieht das Setup aus? Clayster nutzt für sein Loadout die Wildcard „Revolverheld“, damit er mehr als die üblichen 5 Aufsätze auf seine Waffe schrauben kann. Am Ende erhält er damit ein wirklich stabiles Sturmgewehr, mit hoher Reichweite und einer starken Time-to-Kill (TTK), die euch Gegner auf bis zu 95,25 Meter in 300 Millisekunden umfeuern lässt:

Der Profi-Spieler James „Clayster“ Eubanks spielt diese Saison bei den New York Subliners als Sturmgewehr-Main und setzt in seinen Testspielen (Scrims) meistens auf das schwere Sturmgewehr AK-47. Auf seinem Twitch-Kanal zeigt er nun sein bestes Setup, das MeinMMO euch hier vorstellt.

Die automatische Waffe hat es schon in viele „Call of Duty“-Spiele geschafft und ist auch bei Black Ops Cold War wieder dabei. Sie ist das einzige Sturmgewehr, das mit dem großen 7,62 Kaliber antritt und dabei ordentlich aufräumt.

Die AK-47 ist in Call of Duty: Black Ops Cold War das einzige Sturmgewehr mit dem großen 7,62 Kaliber, spielt sich aber trotzdem sehr angenehm und haut viel Schaden raus. Ein Profi der „Call of Duty: League“ zeigte nun sein Setup, das euch MeinMMO hier vorstellt.

