Call of Duty: Black Ops Cold War bekommt bald die beliebte Map Nuketown in einem eigenen 80er-Jahre Look. Dazu könnt ihr euch zusätzlich ein spezielles Item-Bundle inklusive Waffe kostenlos holen. Wie das geht und wie ihr die Items gratis bekommt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Das hat es mit Nuketown auf sich: Unter Nuketown verstehen Fans von Call of Duty eine besondere Map, die in mehreren Titeln der Serie im Multiplayer ihr Debüt hatte. Die Map stellt eine nachgebaute Kleinstadt dar, an der die Auswirkungen einer Nuklearexplosion getestet werden sollen.

Daher stehen auf der Karte überall Schaufensterpuppen herum, die scheinbar typischen Alltagsaktionen nachgehen, bevor die Bombe einschlägt.

Die Map Nuketown 84 soll am 24. November 2020 in den Multiplayer-Modus von CoD Cold War kommen.

Das steckt alles im Paket.

So bekommt ihr das Nuketown-Bundle

Was ist das Nuketown-Bundle? Zum baldigen Start der neuen Nuketown-Map gibt’s von Entwickler Treyarch ein exklusives Item-Set. Das enthält:

Eine spezielle Variante der Hauer 77 Schrotflinte namens „Last Stop“. Die Waffe kommt mit einem 21.6-Lauf, einem erweiterten Magazin, einem Kommando-Schaft und einem Milstop-Reflex-Visier.

6 Waffen-Charms, die den Schaufensterpuppen in der Map nachempfunden sind

Ein Nuketown-Sticker

Eine Nuketown-Calling-Card

Ein Nuketown-Emblem

Pakete wie diese gibt’s im Shop normalerweise für Echtgeld zu kaufen, doch dieses hier spendiert euch Treyarch kostenlos.

Wie bekommt man das Nuketown-Paket kostenlos? Um das Bundle gratis zu bekommen, müsst ihr fast nichts machen. Es reicht, wenn ihr euch bis zum 20.11.2020 um 19:00 Uhr einmal bei CoD Cold War eingeloggt habt. Wer das Spiel vorher schon gezockt hat, bekommt das Paket also auf jeden Fall.

Wer sich Cold War bis zum 3. Dezember 2020 noch kauft, bekommt das Bundle ebenfalls.

Wann bekomme ich meine Items? Die Items sind ab sofort verfügbar. Loggt euch ein und ihr bekommt sie.

Was ist mit der Warzone? Auch hier könnt ihr das Item-Paket nutzen. Allerdings müsst ihr euch bis zum 10. Dezember 2020 gedulden, wenn Cold War voll in die Warzone implementiert wird. Denn nach wie vor wird der Battle-Royale-Modus Warzone das verbindende Element der aktuellen und zukünftigen Call-of-Duty-Games bleiben.