CoD MW: Wenn dieser Sniper euch killt, ist das echt peinlich

Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Wem das Gefriemel auf PS4, Xbox One und PC mit all den verschiedenen Eingabegeräten zu viel ist, der kann das beliebte Battle Royale wohl bald einfach unterwegs zocken, ohne Schlagzeuge. Activision plant nämlich eine Mobile-Version von CoD Warzone .

Dabei ließe sich so eine peinliche Situation einfach vermeiden. Auf der Map Vacant, auf der die Kills stattfanden, hätten seine Opfer locker reagieren können, indem sie auf den recht beliebten Sniper-Spot achten oder nicht einfach kopflos in die Halle rennen.

So nutzt Du den Aim-Assist in CoD Modern Warfare optimal

So umständlich sind die Kills: Wie im Clip zu sehen, ist die Steuerung mit dem Schlagzeug gar nicht so leicht. DeanoBeano muss durch vorsichtiges Tippen auf die Trommeln sein Fadenkreuz bewegen. Die Schüsse kommen dann durch einen Beckenschlag.

Jetzt hat er noch einen draufgesetzt: In einem neuen Clip hat er der Reihe nach fünf Gegner ausgeschaltet, die offenbar gar nicht darauf geachtet haben, was da um sie herum passiert. Damit hätte er sogar einen der begehrten Killstreaks freigeschaltet, wenn er nicht den Spezialisten-Modus benutzt hätte. Die Gegner sind ihm schon nahezu ins Fadenkreuz gelaufen, wie DeanoBeano im Clip auf reddit zeigt:

Ein Spieler hat in Call of Duty: Modern Warfare einen Killstreak von 5 aufeinanderfolgenden Kills hingelegt. Eigentlich nichts besonders – Nur hat er das mit einem Schlagzeug geschafft. Ganz schön peinlich für die, die es da erwischt hat.

