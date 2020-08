In Call of Duty: Modern Warfare hat ein kanadischer Streamer den Controller gegen sein geliebtes Trommel-Kit eingetauscht. Damit trommelt er sich erstaunlich erfolgreich durchs Spiel. Nach einem spektakulären Sniper-Kill ging ein Clip von ihm auf Twitter viral und sorgte für Berühmtheit.

Um wen geht es und was hat er gemacht? Ein Streamer aus Ontario (Kanada) wurde jüngst auf Twitter berühmt. Denn der junge Mann unter dem Twitch-Alias DeanoBeano hat zwei Leidenschaften: Trommeln und Games zocken. Daher streamt er seine Trommel-Solos jeden Montag, Mittwoch und Freitag. An Dienstagen, Donnerstagen und Samstagen hingegen streamt er Game-Sessions, darunter Fall Guys und Call of Duty: Modern Warfare.

„Doch warum nicht beides auf einmal?“, dachte sich DeanoBeano wohl und probierte jüngst aus, ob man CoD nicht auch mit dem Trommel-Setup anstelle eines Controllers spielen könnte. Dabei ersetzten die rechte und linke Trommel jeweils die Joysticks. Geballert wird mit einem beherzten Schlag auf das Becken.

So sieht es aus, wenn DeanoBeano auf die Pirsch geht. Quelle: Twitch

Trommel-Sniper-Kill sorgt für Twitter-Ruhm

So sieht es aus, wenn man mit der Trommel spielt: Wenn DeanoBeano zockt, ähnelt das einem musikalischen Spektakel. Denn beständig tappt er mit den Drumsticks auf den Trommeln herum und huscht so geschwind durch das Spiel. Durch die Geräuschkulisse der Trommeln hat das ganze Spielerlebnis ein komplett anderes Feeling als es bei regulären Streamern üblich ist.

Dieser Clip ging viral: Das Highlight von DeanoBeanos Trommel-Eskapaden war jedoch ein spektakulärer Sniper-Kill mit dem AX-50-Gewehr. Deano war auf der Ölbohrinsel-Map aus Season 5 im Modus „Stellung“ unterwegs und hatte einen Gegner ausgespäht. Methodisch tappte er auf die Trommel und bewegte so sein Zielfernrohr mit Präzision auf den Feind. Ein harter Hieb auf die Becken: Badumsch! Der Gegner war tot!

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Der Clip wurde anschließend auf Twitter hochgeladen, wo er sofort viral ging. Mittlerweile (Stand 24. August 2020) waren es schon über 1,2 Millionen Aufrufe. Die Nonchalance, mit der DeanoBeano mit seinem Trommel-Setup Gegner als Sniper wegputzt, hatte sie schwer beeindruckt.

Während DeanoBeano und sein Trommel-Setup für viel Freude bei Spielern sorgen, gibt es auch kontroverse Aktionen in Call of Duty: Modern Warfare. So verlangt das Spiel von euch, dass ihr für ein besonderes Achievement eure toten Gegner mit Tea-Bagging demütigt.