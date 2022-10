Wie gefällt euch Call of Duty Modern Warfare 2?

Der „Deep Dive“ soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Erklärt uns auch gerne in den Kommentaren, wie es zu eurer Bewertung von CoD MW2 kommt? Welche Aspekte des Spiels feiert ihr besonders oder welche Kritikpunkte stören euch gewaltig am neuesten Teil der Shooter-Reihe?

So könnt ihr abstimmen: Verratet uns eure Meinung zu CoD MW2 in der Umfrage. Es gilt: Jeder hat nur eine Stimme und ihr könnte eure Wahl im Nachhinein nicht mehr verändern.

Der neueste Teil der bekannten Shooter-Reihe Call of Duty Modern Warfare 2 feierte seinen vollen Release am 28. Oktober 2022. Doch erfüllt das Spiel die Erwartungen der Community? Wir wollen eure Meinung zu CoD MW2 wissen.

