CoD MW2 startet mit großen Problemen auf Steam – Spieler nennen es den „Crashing Simulator 2022“

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es gibt einige Aussagen wie die vom User TTV:ray6696 ( via steam.com ): „Werde es nicht empfehlen, solange man nicht zu 4 in einer Party spielen kann, ohne dass mindestens einer durch einen Crash rausfliegt“.

Warum meckern so viele Spieler? Der Release des Multiplayer lief ganz besonders für Team-Spieler schlecht. Sobald man mit 3 oder mehr Spieler in einer Lobby saß, war Modern Warfare 2 extrem instabil.

Wirft man jedoch einen Blick auf die negativen Bewertungen, wird schnell klar, aus welcher Richtung der Wind weht – denn so gut wie die Kampagne ankommt, so mies sind die Aussagen zum Multiplayer auf Steam.

Aber auch Story und der gesamte Aufbau der Kampagne kommen richtig an. Durch den großzügigen Vorabzugang ließ sich die Story von 8 Tage vor dem offiziellen Release spielen – das hat bei vielen Spieler einen positiven Eindruck hinterlassen , den sie gern in den Rezensionen teilen.

Was gefällt den Spielern? Unter positiven Bewertungen findet sich viel Lob für die Kampagne von Modern Warfare 2. Gelobt wird etwa die Grafik, die beinahe fotorealistische Umgebung in Amsterdam ist öfter Thema.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist online – Alle wichtigen Infos in 3 Minuten

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Der Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 lief nicht ganz glatt. Das spürt man ganz besonders auf Steam. Nach beinahe 16.000 Rezensionen landet der CoD-Shooter bei mageren 60 % Zustimmung – „Ausgeglichen“. Was da auf Steam los ist, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to