CoD MW2: Alle 11 Multiplayer-Modi erklärt und welcher zu euch passt

In Call of Duty: Modern Warfare 2 gibt es 11 Modi insgesamt. Manche könnten nicht unterschiedlicher sein. Deswegen listen wir euch alle verfügbaren Modi auf, zeigen euch, was sie beinhalten und erklären, zu welchem Typ Spieler sie passen.

Welche Modi existieren in MW2? Es existieren 11 Modi insgesamt. Davon muss man jedoch etwas differenzieren, denn zwei davon sind für 32vs32-Spieler ausgelegt, während die restlichen neun Aktivitäten für 6vs6-Matches ausgerichtet sind. Folgende Modi hat Infinity Ward implementiert:

Im folgenden Teil des Beitrags erklären wir euch kurz das Ziel der Aktivität, sowie für welchen Typ-Spieler sie passt. Falls ihr nach einem spezifischen Modus sucht, könnt ihr auf die Namen unserer Auflistung tippen. Sie bringen euch sofort an die Stelle, die ihr sucht.

Team-Deathmatch

Was ist das für ein Modus? Team-Deathmatch ist der bekannteste Modus in CoD. In diesem treten zwei Teams gegeneinander an. Das Team mit den meisten Kills gewinnt. Hier gibt es keine weiteren Aufgaben zu erledigen, nur die Kills zählen.

Für wen ist das was? Dieser Modus ist vor allem für Spieler, die sich entweder aufwärmen wollen oder entspannt eine Runde zocken möchten. Hier müsst ihr nicht großartig auf Taktik achten und könnt so mit Freunde oder Solo zwanglos ein bisschen Spaß haben.

Frei für Alle

Was ist das für ein Modus? Auch ein Urgestein aus CoD ist „Frei für Alle“. In diesem tretet ihr Solo gegen andere Solo-Spieler an und müsst so durch Kills das Punktelimit erreichen. Jeder ist auf sich allein gestellt.

Für wen ist das was? Frei für Alle lässt sich gut für Übungen einsetzen. Ihr könnt so am besten trainieren, wie ihr in Gunfights reagieren müsst, um siegreich hervorzugehen. Im Grunde ist dieser Modus für jeden etwas, der Spaß haben oder seine Fähigkeiten auf die Probe stellen möchte.

Herrschaft

Was ist das für ein Modus? In Herrschaft tretet ihr gegen ein Team an und müsst drei feste Punkte auf der Map erobern, verteidigen und halten. Das Team, das die meisten Punkte durch diese Zonen erlangt hat, gewinnt das Match.

Für wen ist das was? Herrschaft gehört auch diesen Modi, die man zur Entspannung zocken kann. Je nach Map lassen sich so die Gegner schnell abgrasen und viele Waffenkills erzielen. Falls ihr also ein neues Setup testen möchtet, wäre Herrschaft eher was für euch.

Suchen & Zerstören

Bomben legen oder entschärfen

Was ist das für ein Modus? In Suchen & Zerstören treten zwei Teams gegeneinander an. Das eine Team muss die Bombe in Zone A oder B platzieren, während das andere Team die Bombenleger zur Strecke bringen und die Bombe entschärfen muss.

Für wen ist das was? Suchen und Zerstören ist ein taktischer Modus, indem ihr koordiniert mit eurem Team vorgehen müsst. Wiedereinstiege sind deaktiviert, ihr könnt also nicht wie Rambo ins Gefecht stürmen, sonst wirkt sich das negativ auf euer Team aus.

Dieser Modus ist also vor allem für diejenigen, die gerne strategisch und bedacht ihre Schritte wählen und sich so kühn den Sieg sichern.

Hauptquartier

Was ist das für ein Modus? In Hauptquartier müsst ihr als Team auf der Map ein Hauptquartier erobern. Danach gilt es, dieses zu verteidigen, doch Vorsicht: Die Eroberer können in Todesfällen nicht wieder einsteigen. Der Trupp, der die meisten Punkte durch Eroberungen erlangt, gewinnt.

Für wen ist das was? Hauptquartier ist ein chaotischer und vor allem schwerer Modus. Ohne Taktik wird das nichts, da viele Teams das Gebiet rund um die Hauptquartiere verminen oder mit Granaten überhäufen. Es empfiehlt sich, mit einem abgestimmten Team in den Modus zu gehen, um sich so abzusprechen. Hier sind vor allem Teamspieler gefragt.

Abschuss Bestätigt

Die Marken sind das wichtigste

Was ist das für ein Modus? In Abschuss bestätigt müsst ihr Feinde im Team eliminieren und ihre fallen gelassenen Erkennungsmarken einsammeln. Sabotiert euren Feind, indem ihr Erkennungsmarken gefallener Kameraden aufnehmt, um so ihren Abschuss zu verweigern.

Für wen ist das was? Spieler, die gerne Kills farmen und sich klug durch die Map manövrieren, sind in diesem Modus gut aufgehoben. Auch Spieler, die sich gerne in Team-Deathmatch rumtreiben, werden ihren Gefallen daran finden. Die beiden Modi unterscheiden sich nur durch die Mechaniken der Erkennungsmarken.

Stellung

Was ist das für ein Modus? In Stellung werdet ihr mit eurem Team auf die Map geworfen und müsst eine zufällig generierte Position auf der Karte finden und belagern. Pro Sekunde erhalten die Belagerer dann Punkte. Doch aufgepasst, die Position ändert sich stetig auf der Map. Das Team, das die meisten Punkte durch Stellungen erhalten hat, gewinnt.

Für wen ist das was? Spieler, die sich zielsicher und schnell durch die Map bewegen, sind wie gemacht für „Stellung“. Das Wichtige ist hier vor allem, das Gegnerteam lange im Zaun zu halten, bis man genügend Punkte gesammelt hat. Ihr müsst also auch mit einer Prise Taktik vorgehen, um bestehen zu können.

Gefangenenrettung

Die Geiseln müssen gerettet werden

Was ist das für ein Modus? In Gefangenenrettung muss ein Team die Geiseln befreien, während die anderen sie vor den Rettern beschützen müssen. Wiedereinstieg ist deaktiviert, könnt jedoch gefallene Kameraden wiederbeleben. Das Team, das die Gegenseite vernichtet oder die meisten Geiseln gerettet hat, gewinnt.

Für wen ist das was? Der neue Modus aus MW2 ist ein spaßiger Modus, in dem Ablenkung und Strategie ineinander greifen müssen. Vor allem Teamspieler werden sich in diesem Modus wohlfühlen, da sich in manchen Situationen das Blatt durch eine gute Taktik schnell wenden kann.

Knock-Out

Was ist das für ein Modus? In Knock-Out müsst ihr ein Paket sichern oder das Gegnerteam neutralisieren. Wiedereinstieg ist deaktiviert, ihr könnt aber gefallene Kollegen wiederbeleben. Das Team, das alle Feinde ausgeschaltet oder lange genug das Paket gehalten hat, gewinnt.

Für wen ist das was? Erneut handelt es sich hier um einen taktisch angelegten Modus. Absprachen sind essenziell, da ihr so euren Teamkollegen mitteilen könnt, wo sich Feinde befinden. Habt ihr also Lust auf schwitzige Runden, in denen sogar ein einzelner Spieler das Match noch drehen kann? Dann seid ihr in Knock-Out gut aufgehoben.

Bodenkrieg

Was ist das für ein Modus? Hierbei handelt es sich um einer der zwei großen Modi. Ihr werdet mit einem 32-Spieler-Trupp auf eine große Map mit Fahrzeugen geworfen und müsst wie in Herrschaft Zonen erobern. Das Team, das die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt.

Für wen ist das was? Für jeden Spieler, der Lust auf Action hat. In Bodenkrieg findet ihr eine Menge Spaß, Freiraum und vor allem Platz für taktische Spieler oder Freizeitsoldaten, die gerne etwas Neues entdecken wollen. Fehler können verziehen werden, da so viele Kollegen im Team eingreifen können.

Allerdings kann es am Anfang schwierig sein, in einen Rhythmus zu kommen.

Invasion

Was ist das für ein Modus? Invasion ist der letzte große Modus in CoD MW2 und lässt euch ebenfalls auf einer der großen Maps landen. Eurer Ziel ist es, das gegnerische Team zu eliminieren, um so Punkte zu sammeln. Das Team, das das Punktelimit erreicht, gewinnt.

Für wen ist das was? Der Lust auf eine riesige Runde Team-Deathmatch hat, wird in Invasion glücklich werden. Die Maps bieten massig Platz für alle Spieltypen unter euch. Camper, Rusher oder der schwitze Profi von nebenan, werden sich wohl in Invasion fühlen.

Wichtiges zum Ende: Viele Spieler haben sich beim Release von CoD MW2 gefragt, wo der Hardcore-Modus „Tier 1“ bleibt.

Dieser wurde laut Infinity Ward noch nicht implementiert und sollte zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert werden. Jetzt haben die Verantwortlichen ein Datum nachgeliefert. Dieser datiert sich am 16. November 2022. Derselbe Release-Zeitpunkt wie Season 1.

Das waren alle Modi aus CoD MW2. Habt ihr schon einen Lieblingsmodus oder könnt ihr euch noch nicht entscheiden? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

