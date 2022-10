CoD MW2: Kostenloser Skin von Burger King sorgt für einen Schwarzmarkt auf Ebay – Wird für 40 $ verkauft

Zum Start von Call of Duty: Modern Warfare 2 gibt es einen Fast Food Promo-Skin bei Burger King. Allerdings nicht überall und deshalb sind einige Fans bereit bis zu 40 Dollar zu bezahlen, um im Multiplayer und Warzone ein „Burger-Town“ T-Shirt zu tragen.

Was ist das für ein Skin? Es handelt sich um einen Operator mit Kampfhelm, taktischem Rucksack, brauner Hose, Waffenholster und einem „Burger-Town“ T-Shirt. „Burger-Town“ ist eine fiktionale Fast-Food-Kette, die Fans schon aus Verdansk bekannt sein dürfte.

Falls ihr Sorgen hattet, dass es sich bei dem Operator-Skin um ein überdimensionales Burger-Maskottchen handelt, können wir euch also beruhigen. In der Vergangenheit gab es nämlich schon häufiger Skins, die im seriösen Setting von Modern Warfare optisch etwas fehl am Platz wirkten.

Doch mit Modern Warfare 2 wollen die Entwickler von Infinity Ward wieder mehr auf Realismus setzen. Die Chancen, dass ihr in Warzone 2 demnächst von einem Gegner im Godzilla-Kostüm plattgemacht werdet, sollten dementsprechend etwas gesunken sein.

Dass Skins in Call of Duty nicht immer rein kosmetisch sind, sorgt regelmäßig für Ärger. Manche Skins sind so dunkel, dass sie euch Vorteile in Warzone bringen.

Den Operator-Skin könnt ihr euch in diesem Promo-Video ansehen, das von Burger King in Spanien veröffentlicht wurde:

Activision rührt zum Release kräftig die Werbetrommel

Wo gibt es den Promo-Skin? Activision und Burger King haben sich zusammengetan, um den Start des neuen Eintrags in der Call of Duty Reihe zu promoten.

In 40 Ländern weltweit können Fans von Call of Duty einen Promo-Code zu ihrer Bestellung von Burgern und Fritten bei Burger King erhalten. Zwar findet das Promo-Event nur in ausgewählten Ländern statt, der Skin selbst kann aber von überall aus eingelöst werden.

Fernando Machado, der Chief Marketing Officer von Activision Blizzard, hat auf Twitter ein Foto geteilt, das eine Burger-King-Filiale auf Puerto Rico zeigt – ganz im „Call of Duty“-Design.

Überraschenderweise gehören die USA nicht zu den Ländern, in denen man den Promo-Code erhalten kann. Da das Interesse an exklusiven Items aber nach wie vor enorm ist, hat es nicht lange gedauert, bis die ersten Codes auf Ebay zum Verkauf angeboten wurden.

Über ein Dutzend Codes wurden bereits auf der Auktionsplattform verkauft. Die Verkäufer konnten dabei Preise zwischen 20 und 40 US-Dollar erzielen. Aktuell sind sogar 51 Angebote für den Skin auf Ebay gelistet.

Call of Duty Aktionen mit Chips, Softdrinks und jetzt Burger King

Gibt es die Codes auch bei uns? Nein, bei Burger King in Deutschland könnt ihr leider keine Promo-Codes für den Skin erhalten. In Frankreich, Dänemark, Spanien und der Schweiz hingegen gibt es die Aktion.

Wenn ihr also in der Nähe der Grenze wohnt, oder in den nächsten Tagen einen Urlaub in diesen Ländern plant, könnt ihr euch dort mit einer Bestellung bei Burger King den Operator-Skin sichern.

Wir raten jedoch davon ab, auf entsprechende Angebote bei Ebay oder anderen Plattformen einzugehen. Es gibt schlicht keine Garantie, dass ihr die Codes am Ende auch wirklich bekommt.

Gab es das nicht schonmal? Um Call of Duty zu promoten, hat Activision schon häufiger mit Fast-Food-Ketten und Snack-Herstellern kooperiert. Mehrfach gab es bereits Promo-Codes beim Kauf von Chips der Marke Doritos oder dem Softdrink Mountain Dew.

Meistens konnten diese Codes für zweifache Erfahrung im Spiel eingelöst werden. Aber auch Waffenembleme oder Talismane waren bereits durch Aktionsprodukte erhältlich.

Was haltet ihr vom „Burger Town“ Skin? Würdet ihr 40 $ dafür ausgeben? Ist es unfair, dass es hierzulande keine Promo-Codes bei Burger King gibt? Lasst uns gerne einen Kommentar da!

