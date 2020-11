Call of Duty: Black Ops Cold War hat einen Deal mit den Herstellern der Snacks Doritos und Mountain Dew. Die in den USA populären Snacks könnt ihr kostenlos erhalten und sie als Waffentalisman und Embleme im Spiel nutzen. wie das geht, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was hat es mit den Goodies auf sich? In Call of Duty: Cold War gibt es Waffentalismane und Embleme, die ihr auf eure Waffen pappen könnt. Zur Auswahl sind seit Neuesten ein Talisman in Form eines Dorito Nacho-Chips gekommen und eine animierte grüne Explosion, welche die Softdrink-Marke Mountain Dew repräsentiert.

Sowohl Mountain Dew, ein süßer Softdrink mit hohem Koffein-Anteil, als auch die käsigen Dorito-Chips, werden oft mit Internet-Nerds und Gamern assoziiert und sind Teil von Memes und Comedy-Einlagen.

Wir haben einen Clip von YouTuber boogie2988 eingebettet, der die Kunstfigur eines typischen, Mountain-Dew trinkenden Nerds namens Francis darstellt.

Codes für Doritos und Mountain Dew in CoD Cold War erhalten

Um den Waffentalisman sowie das animierte Emblem zu bekommen, müsst ihr nicht viel machen. Schreibt einfach via Twitter eine Privatnachricht an den offiziellen Account von Mountain Dew und nutzt dabei den Hashtag #DoritosDewDrop. Dann sollte euch in einer weiteren privaten Nachricht ein Code genannt werden.

Den Code wiederum gebt ihr auf der offizielle Code-Einlöse-Seite von CoD Cold War ein. Wenn alles geklappt hat, könnt ihr dann im Spiel in der Waffenschmiede ein einzelnes, käsiges Chipsstück an eure Waffe pappen oder das grüne Explosions-Emblem verwenden. Viel Spaß damit, euren Gegner so die volle Macht eurer Klischee-Nerdigkeit zu zeigen.

Doritos und CoD hatten übrigens schon öfter gemeinsame Aktionen. Die liefen nicht immer optimal, denn der Name des aktuellen CoD Cold War wurde über einen Promo-Code auf einer Dorito-Tüte geleakt.

Das Mountain Dew und Gamer irgendwie zusammengehören, zeigt auch ein Vorkommnis aus der jüngsten Vergangenheit. Dort hat Pepsi, die Firma hinter Mountain Dew, den populären Streamer ludwig mit einer Twitch-Bounty viel Geld zugesichert, wenn er eine spezielle, für Gamer optimierte Form von Mountain Dew im Stream bewirbt. Dummerweise offenbarte er dabei seine dicken Werbeeinnahmen versehentlich dem öffentlichen Publikum im Stream.