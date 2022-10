Call of Duty: Modern Warfare 2 ist online und durch den regional angepassten Release auf den Konsolen konnten schon viele Fans zocken und ihre ersten Reaktionen teilen. MeinMMO zeigt euch 3 positive und 3 negative Aspekte, die Spieler kurz nach Release feiern oder ablehnen.

Das Reboot der „Modern Warfare“-Reihe geht in die zweite Runde. CoD MW2 ist online und ihr könnt die Kampagne, den Multiplayer-Modus sowie den Koop-Modus Spec-Ops zocken.

Die Kampagne ist bereits seit dem 20. Oktober online. Reaktionen zur Story findet ihr hier. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die ersten Reaktionen zum Multiplayer-Modus.

Dabei listen wir euch je 3 positive und 3 negative Aspekte auf, die uns bei der Recherche kurz nach Release in der Community aufgefallen sind.

Wollt ihr euch auch gleich über Neuerungen am Spiel informieren, startet unser Video:

CoD MW2: The Good – Waffen, Nuke, Movement

Modern Warfare 2 sorgte schon vor dem Release für reichlich positive Stimmung. Die Entscheidung, die Kampagne für digitale Vorbesteller über eine Woche früher zugänglich zu machen, kam in allen Ecken der Community gut an.

Unser Eindruck kurz nach Release ist ebenfalls ein positiver. Viele Spieler sind mit ihren ersten Stunden zufrieden, trotz einiger Probleme. Das sieht man etwa an den Kommentaren unter dem Release-Trailer (via youtube.com) – „Endlich ist er da“.

Folgende Punkte kommen ebenfalls gut an:

Waffen-Camos und ihr Grind

Spieler feiern die umfassenden Möglichkeiten beim Erstellen eigener Waffen-Skins. Jeder Aufsatz kann individuell angepasst werden, was viele Möglichkeiten für optische Spielereien bietet.

NeroI989 schreibt etwa auf reddit: „Die guten Nachrichten sind wahr: Du kannst unterschiedliche Skins für die verschiedenen Teile der Waffen einstellen. Die Anpassungs-Möglichkeiten in diesem Spiel sind riesig“.

Auch beim Freispielen der Skins trifft man auf viel Wohlwollen. Spieler geben an, dass man etwa für den Gold-Skin einer Waffe 2 Stunden braucht, in Vanguard waren es eher 10. Zudem gefällt vielen die Optik der neuen Gold-Skins:

Nukes im Match

Zum Release kamen die „Nukes“ zurück zu Modern Warfare. Das ist der heftigste Killstreak, den ihr in CoD sammeln könnt. In der Beta gab es keine Nukes und Spieler sind froh darüber, dass sie jetzt im Spiel sind.

Eine Nuke ist die ultimative Gameplay-Belohnung von Call of Duty: Ihr sammelt 30 Kills am Stück und beendet auf Knopfdruck das Match. Euer Team gewinnt dabei das Match – egal, wie der Punktestand aussieht.

Auch die Optik des Killstreaks kommt gut an:

Movement-Anpassungen

Die Entwickler haben kurz vor Release zwei größere Updates gebracht. Eines davon sogar mit Patch Notes. Es gab damit einige Multiplayer-Anpassungen im Vergleich zur Beta, unter anderem wurde am Movement geschraubt.

So sollte es eigentlich keinen Slide-Cancel mehr geben. Zudem nahm der alte Trick mit dem Bunny-Hopping in der Beta überhand. Durch die Anpassungen lohnen sich solche Tricks jetzt noch weniger und viele feiern das.

Ein Thread-Ersteller auf reddit wollte eigentlich zeigen, dass ihm diese Änderungen nicht gefallen (via reddit.com). Doch im Thread gibt es viele User, die sich über die Anpassungen freuen.

Darunter ein einzelner Kommentar mit über 1.200 Upvotes (Stand 28.10./10:45 Uhr): „Kein Slide-Cancel, kein Bonny-Hopping – es gibt doch einen Gott“.

CoD MW2: The Bad – PS-Vorteile, Highway-Map, Hardcore-Mode

Bei den negativen Aspekten sind die Diskussionen überraschend gemäßigt. Die letzten Jahre und auch der lange Live-Service von Call of Duty: Warzone haben uns oft gezeigt, wie heftig Spieler auch schon auf die kleinsten Probleme draufschlagen.

Und obwohl es zu Server-Problemen zum PC-Release kam und einige große Anpassungen vor allem Hardcore-Spielern ein Dorn im Auge sind, bleiben die Reaktionen meist sachlich. Hier die 3 größten Kritik-Punkte kurz nach Release:

Vorteile auf PlayStation

Obwohl CoD keine exklusiven Modi mehr für PlayStation erstellt, gibt es doch einige Vorteile für PS-Spieler mit einem Abo bei PS Plus:

Battle-Pass-Bundle gibt 5 Stufen mehr

Kostenloses Cosmetic-Paket jede Season

2 Extra-Loadouts

25 % Waffen-XP in einer PS-Party

Jeden Monat 24 Stunden mehr 2XP-Event

Die Diskussion rund um die PS-Boni ist schon seit mehreren Jahren in Gang und sehr emotional geladen. Sie betrifft zwar nicht das Gameplay, doch in einem Thread auf reddit ist der Frust einiger Spieler zu spüren (via reddit.com).

Map: Santa Sena Border Crossing

Schon kurz nachdem die ersten Spieler auf die Server durften, tauchen erste Berichte über eine Map auf, die nur eine Lane bietet. Als Standard-Modell für CoD-Maps gilt ein 3-Lane-System.

Schnell wurde klar: Viele Spieler werden auf der Map nicht glücklich. Die Map besteht aus einem Highway-Abschnitt, voll gestellt mit liegengebliebenen Fahrzeugen:

Allerdings sind nicht alle Stimmen negativ. Es kommt auch zu Vergleichen mit der beliebten kleinen Map „Shipment“ (via reddit.com). Der lineare Aufbau der Highway-Map könnte ein ganz ähnliches Chaos anrichten, das viele Spieler lieben.

Hardcore-Modus fehlt

Zum Start bietet Modern Warfare 2 keine Hardcore-Modi. Es gibt jedoch viele Fans, die nur in diesen Modi mit besonders scharfen Regeln unterwegs sind.

Ihr habt weniger Gesundheit, kaum Infos in eurem HUD und könnt Team-Mitglieder erledigen – doch nicht zum Release und das kommt gar nicht gut an (via reddit.com).

Fans der Hardcore-Modi müssen sich noch etwas gedulden. Bisher ist unklar, wann CoD MW2 den Modus einführt. Was schon klar ist: Hardcore heißt in Modern Warfare 2 „Tier 1“.

Bei CoD MW 2019 waren die Hardcore-Modi übrigens auch nicht zum Start im Spiel. Es dauerte gut eine Woche nach Release, bis die Extra-Regeln ins Spiel kamen.

Das waren die ersten Spieler-Reaktionen zum Multiplayer kurz nach Release. Eure Meinung interessiert und jedoch noch mehr. Lasst einen Kommentar mit euren ersten Eindrücken da – was würdet ihr anders/ besser machen, was findet ihr richtig gut umgesetzt?

