Im neuen Call of Duty tötet ihr einen iranischen General, wie ihn Trump 2020 töten ließ – Das sagt Activision Blizzard dazu

Das neue Call of Duty: Modern Warfare 2 umfasst in der Singleplayer-Kampagne eine Mission, die einem Militär-Einsatz der US-Kräfte aus dem Jahr 2020 ähnelt. Eine Drohe des US-Militärs tötete am 2. Januar 2020 den iranischen Offizier Quasem Soleimani. Der damalige US-Präsident Donald Trump rechtfertigte später, den Befehl zur „Auslöschung“ des Generals gegeben zu haben. Damals befürchteten viele, das könne einen neuen Krieg auslösen. Activision Blizzard wurde jetzt gefragt, was es damit auf sich hat.

Spoiler-Warnung: Es geht im Artikel um die ersten Minuten der Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2.

Das war das Attentat in der „echten“ Welt: Am 2. Januar 2020 um 23 Uhr deutscher Zeit wurde der iranische General Qasem Soleimani durch eine Drohne des US-Militärs im Irak getötet (via spiegel).

Der Befehl, ihn auszuschalten, kam von US-Präsident Donald Trump. Der machte den iranischen Militär-Offizier für Angriffe der Miliz auf die Botschaft der USA in Bagdad indirekt verantwortlich.

Soleimani war mit einem Linienflugzeug aus Damaskus am Flughafen von Bagdad eingetroffen. Die Fahrzeug-Kolonne, die ihn abholen sollte, wurde von einer amerikanischen MQ-9-Reaper-Drohne mit Raketen beschossen. Neben Soleimani starben weitere Angehörige des Militärs, aber auch zivile Flughafenangestellte und sein Schwiegersohn.

Twitch-Streamer nennt Kampagne von CoD Modern Warfare 2 einen „Simulator für Kriegsverbrechen“ – Hat er Recht?

Trump rechtfertigte „Auslöschung“ des Generals

Das waren die Folgen: Der Tod des Generals löste tiefe Bestürzung und Trauer in der arabischen Welt aus. In der Folge kam es zu Drohungen gegen die USA. Viele Berichterstatter befürchteten einen neuen Krieg.

Trump verteidigte die Tötung des iranischen Generals später. Er erklärte: „Wir haben gehandelt, um einen Krieg zu stoppen. Wir haben nicht gehandelt, um einen Krieg zu beginnen.“

Soleimani habe an „finsteren Angriffs-Plänen“ gegen US-Ziele gearbeitet und sei deshalb „ausgelöscht“ worden. Wäre er schon früher getötet worden, hätten viele Leben gerettet werden können, sagte Trump (via spiegel).

Die Kampagne von Call of Duty ist häufig umstritten:

Viele sehen Parallelen zum Attentat in 1. Mission von Modern Warfare 2

Wie ist es im neuen Call of Duty? Wie die Seite middleeastmonitor berichtet, erhalten Spieler bereits nach 5 Minuten in der Kampagne in der Mission „Strike“ den Auftrag, den iranischen General „Ghorbrani“ zu töten.

Nachdem der Spieler ihn markiert hat, lenkt man eine Rakete, die von einer stationären Vorrichtung startet, bis zum General und tötet ihn und alle Umstehenden in einer Explosion.

Das wird von einigen als direkte Anspielung auf den Anschlag gegen Soleimani gesehen – auch wenn der Name des Generals geändert wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Optisch ähnelt Ghobrani mit dem weißen buschigen Bart etwas dem iranischen General der echten Welt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

So erlebte der Twitch-Streamer HasanAbi die Situation:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

CoD basiert nicht auf tatsächlichen Ereignissen – aber ist davon inspiriert

Das sagt Activision Blizzard dazu: Bei einer Interview-Gelegenheit wurde der Narraitve Director, Brian Bloom, nach dem Ethos hinter Call of Duty: Modern Warfare 2 gefragt:

Es ist ein unterhaltsames Abenteuer. Soweit es echte Menschen und Dinge angeht, die echte Dinge tun: Es basiert nicht auf tatsächlichen Geschehnisse. Wir machen keinen Kommentar zu aktuellen Ereignissen. Wir sind von ihnen inspiriert. Wir möchten, dass ihr euch beim Spielen so fühlt, als passiert es in der Welt, in der ihr lebt. Unsere Helden sind dort, um Dinge zu tun, welche die Welt wieder in den Zustand versetzt, wie die Welt früher war. Sie stellen die Welt wieder her. Und das ist der Teil des Ethos, den wir bei Modern Warfare vertreten.

Schon 2019 hatte es starke Kritik an CoD: Modern Warfare gegeben, weil das Spiel gerade einigen russischen Spielern eine zu starke politische Stoßrichtung verfolgte. Call of Duty wird traditionell vorgeworfen, Propaganda für das Militär der USA zu betreiben:

Russischer Twitch-Streamer bricht CoD: Modern Warfare ab – aus Protest