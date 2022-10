Es ist nicht mehr weit, bis CoD: MW2 offiziell seinen Release feiert. Umso wichtiger wird eine Checkliste, die euch zeigt, was euch erwartet und ob sich wirklich der Kauf des neuen Shooters lohnt. Wir zeigen euch die Fakten.

Der neueste Shooter aus dem Hause „Activision“ feiert bald seinen großen Release. Nicht nur konnten sich Spieler in der Beta über den Multiplayer-Modus freuen, sondern jetzt sogar als Vorbesteller in seine neue Kampagne reinschnuppern.

Falls ihr euch noch nicht zum Kauf entschieden habt, listen wir euch die wichtigsten Punkte auf, die ihr wissen solltet. Dazu nennen wir euch alle Punkte, auf die wir nachfolgend detaillierter eingehen werden. Falls ihr zu den Punkten springen wollt, klickt einfach auf die Links:

Falls ihr noch keinen Blick auf Modern Warfare 2 werfen konntet, haben wir für euch den passenden Trailer:

Alles Wichtige zum Release – Downloadgröße, Uhrzeit, Preise

Wann wird CoD: MW2 offiziell veröffentlicht? Laut Activision und seinem Release-Plan für den PC wird Deutschland am 28. Oktober zum 06:00 Uhr zum Zocken freigeschaltet. Wie es für die Konsolen aussieht, ist noch nicht bekannt, wir vermuten jedoch, dass die Entwickler auch die Konsolen-Spieler ab 6 Uhr auf die Server lassen.

Alles Editionen im Überblick: Insgesamt bietet euch Activision drei Editionen, an, die ihr kaufen könnt. Darunter zählen:

Vault Edition ab 99,99 €

Cross-Gen-Bundle ab 79,99 €

Standard Edition ab 79,99 €

Falls ihr vorbestellt, erhaltet ihr zusätzliche Skins für euren Operator sowie Waffenlackierungen, Embleme und mehr. Mehr zu den Editionen erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Kommen wir nun zu den Downloadgrößen der einzelnen Plattformen. Für die PS4 und PS5 müsst ihr folgenden Platz auf eurer Festplatte schaffen:

Grundspiel auf der PS4 beläuft sich auf 35.490 GB Kampagnen-Pack 1 – 7.244 GB Kampagnen-Pack 2 – 11.598 GB Warzone 2 – 2.968 GB Co-op – 5.490 GB Multiplayer – 3.242 GB Gesamt: 66.032 GB

Grundspiel auf der PS5 beläuft sich auf 36.201 GB Kampagnen-Pack 1 – 8.105 GB Kampagnen-Pack 2 – 8.609 GB Warzone 2 – 2.541 GB Co-op – 2.619 GB Multiplayer – 4.959 GB Gesamt: 63.034 GB

Grundspiel auf der Xbox One und Xbox One Series X/S beläuft sich auf 37.4 GB Kampagnen-Pack – 17.0 GB Warzone 2 – 5.2 GB Co-op – 3.9 GB Multiplayer – 8.0 GB Gesamt: 71.5 GB



72 GB frisst CoD MW2 zum Release auf euren PC Hier findet ihr die Systemanforderungen an euren PC



Alle Inhalte zum Release von CoD: MW2

Nicht nur Downloadgröße und Preise sind entscheidend, sondern auch die Inhalte, die ihr nach dem Release spielen dürft. Wenn ihr CoD: MW2 gekauft habt, könnt ihr die Kampagne, den Multiplayer-Modus, sowie den Koop-Modus und Warzone 2 herunterladen. Aber nicht alles ist beim Release spielbar.

Für euch sind zunächst folgende Dinge im Spiel:

Die Kampagne

Der Multiplayer-Modus

Der Koop-Modus

Warzone 2.0 kommt mit Season 1 am 16. November. Die PvE-Raids für den Koop-Modus erscheinen erst zur Mid-Season am 14. Dezember.

CoD Modern Warfare 2 hat eigentlich 3 Release-Termine – Wann kommen Kampagne, Multiplayer & Warzone 2.0?

Die wichtigsten Neuerungen

Mit einem neuen Ableger dürfen die Neuerungen auch nicht fehlen, denn auch MW2 hat sich verbessert und bringt vor allem:

Realistische NPC-Soldaten Besitzen nun lebensechte Körpersprachen Können nun auch Umgebungs- und Raum-Erkundungen durchführen Besitzen ein Verhalten außerhalb von Kämpfen

Wasser wird ein Kernfeature Spieler ertrinken nicht mehr wie in Warzone Kämpfe sind nun auch im Nassen möglich Geben euch Vorteile im Kampf

Neues Movement im Kampf Der Dive Lässt euch sofort auf den Bauch fallen Kann auch dazu genutzt werden, schnell aus dem Fenster zu springen Der Ledge Hang Erweitert eurer Movement auf Leitern oder Vorsprüngen Lässt euch beim Besteigen einer Leiter nach oben zielen Ihr könnt Gegner sogar auf Leiter packen

Waffenschmied 2.0 Bietet mehr Anpassungsmöglichkeiten Waffen werden durch Plattformen freigeschaltet Negative und positive Effekte werden übersichtlicher gegenüberstellt

Fahrzeuge Es wird verschiedene Fahrzeuge im Kampf geben Diese können im Kampf vielseitig eingesetzt werden Zur Fortbewegung oder einem taktischen Vorstoß im Kampf Fahrzeuge lassen sich reparieren oder auch sabotieren Das Entfernen von Autotüren etwa schränkt Gegner ein und macht sie verwundbarer

Raids für den Koop-Modus Eine knackige 3-Spieler-Aktivität Fordert Taktik und strategisches Vorgehen Besitzt schwere Rätsel Ein Raid dauert mehrere Stunden Führt nebenbei neue Erzählungen der Story fort



Story und das Setting

Bekannte Gesichter aus der CoD-Story

Worum geht es in der Story in MW2? Das Setting und die Story von MW2 spielen in der heutigen Zeit. Bekannte Gesichter wie Captain Price, Ghost, Soap und Gaz stürzen sich erneut in den Kampf, diesmal jedoch gegen ein mexikanisches Kartell und Terroristen.

Raketen der amerikanischen Armee wurden in den Händen der Terroristen gesichtet und nun ist es eure Aufgabe herauszufinden, wie sie an diese Waffen herangekommen sind. Eine packende Story mit atemberaubender Grafik, die sogar unseren stählernen CoD-Experten Maik Schneider fast zum Heulen gebracht hätten.

Infos zum Multiplayer – Waffenschmiede, Operator, Maps und Modi

Vor allem der Multiplayer-Modus genießt ein riesiges Interesse der Fans. Doch bevor ihr euch mit euren Freunden in die Schlacht begebt, müsst ihr wissen, welche neuen Dinge auf euch zukommen.

Waffenschmiede 2.0

In der Multiplayer-BETA gab es schon interessante Einblicke für den Waffenschmied

Die Waffenschmiede erhält einen neuen Anstrich. In Modern Warfare 2 werdet ihr die Möglichkeiten haben, über 50 Waffen durch Plattformen und Account-Level freizuschalten. Diese Plattformen umfassen eine Gruppe verschiedener Waffen, die ihr nacheinander freispielen müsst. Im Grunde seid ihr dazu gezwungen, auch andere Gattungen von Knarren auszuprobieren und mit ihnen spielen zu können.

Solltet ihr aber eure Waffe freigeschaltet haben, erlangt ihr die Möglichkeit eine Vielzahl an Aufsätzen auf eure Knarre zu knallen. Spätere Waffen einer Plattform starten zudem dann schon mit einer gewissen Anzahl an Aufsätzen und beginnen nicht ganz bei null. Mehr zur Waffenschmiede 2.0 erfahrt ihr hier.

Alle bekannten Operator im Multiplayer

Im Multiplayer-Modus stehen euch die gewohnten Operatoren zur Verfügung. Die Fraktionen sind zurück im Spiel und in jedem Match spielt ihr entweder auf der einen oder anderen Seite – müsst also Lieblingsoperator auswählen.

Diesmal sind es insgesamt 25 Soldaten. Am Anfang werdet ihr 7 Kämpfer zur Auswahl haben. Solltet ihr aber im Koop-Modus und in der Kampagne fortgeschritten sein, schaltet ihr die meisten anderen frei. Folgende gehören der Fraktion Specgru an:

Bekannte Gesichter in Specgru

Die restlichen Soldaten gehören der Kortac an:

Kortac besitzt den PlayStation-Operator „Oni“

Maps und Modi in MW2

Zwecks Maps geht Activision immer noch spärlich mit Informationen um. Aus der Beta sind aber folgende Maps schon bekannt:

6vs6-Maps Valderas Museum Breenbergh Hotel Farm 18 Mercado Las Almas

Ground-War-Maps Sarrif Bay Sa’Id



Mit dazu kommt ein Map auf einer Formal-1-Rennstrecke. Die hat in der Beta noch Probleme bereitet, war deshalb nicht beim Test dabei. Zum Release soll sie jedoch am Start sein.

Zu den Modi haben wir folgende Infos anhand der BETA rausfischen können. Diese sind in normale Modi und Ground War aufgeteilt:

Normale Modi (Matches auf kleinen bis mittelgroßen Maps) Suchen & Zerstören Team-Deathmatch Free4All Herrschaft Stellung Third-Person-Modus Knock-Out Gefangenen-Rettung

Ground War (Matches auf großen Maps) Bodenkrieg (Stellungen einnahmen) Invasion (TDM-Regeln)



Zudem erwarten wir, dass die Modi „Hauptquartier“ und „Kontrolle“ ins Spiel kommen. Beide gelten als Standard-Modi, die sehr oft dabei sind.

Das war unsere große Checkliste, bevor ihr euch zum Kauf von CoD: MW2 entscheiden solltet. Fällt euch noch ein, was wichtig zu erwähnen wäre oder haben wir euch überredet und werdet ihr MW2 zum Launch zocken? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Falls ihr zu denen gehört, die schon vorbestellt haben, wie findet ihr denn die Kampagne in Modern Warfare 2? Kann sie den alten Ableger aus 2009 schlagen? Stimmt ab in unserer Umfrage und teilt uns eure Meinung mit!