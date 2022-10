Twitch-Streamer nennt Kampagne von CoD Modern Warfare 2 einen „Simulator für Kriegsverbrechen“ – Hat er Recht?

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Der Streamer HasanAbi nimmt die gezeigten Szenen in der Kampagne mit Humor. „Ich möchte das Kriegsverbrechen nicht begehen“ – sagt er grinsend in die Kamera während des Streams ( via twitch.com ).

Spoiler-Warnung: Wir offenbaren in den nächsten Absätzen einige Passagen der Story-Kampagne von Modern Warfare 2. Wollt ihr die Story selbst noch spielen und euch nicht spoilern lassen, lest lieber nicht weiter.

Wer ist HasanAbi? Hasan Piker ist einer der größten Twitch-Streamer. Er liegt mit seinen Zuschauerstunden in den letzten 7 Tage auf Rang 14 weltweit ( Stand: 25.10.22 via sullygnome.com ).

Hasan „HasanAbi“ Piker ist ein großer amerikanischer Twitch-Streamer, der viel über politische Themen redet. Kürzlich spielt er die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 und nannte das Spiel einen „Simulator für Kriegsverbrechen“. Was ist da dran?

