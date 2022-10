CoD Modern Warfare 2: Kampagnen-Länge – Wie viele Missionen gibt’s und wie lange dauern sie?

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Kritik gibt es derweil vorrangig am Design einiger Missionen, wie etwa den Schleich-Missionen. Allerdings halten sich die negativen Stimmen in Grenzen.

Die Kampagne von Modern Warfare 2 kommt bei Spielern äußerst gut an , was mitunter daran liegt, dass sie schon früher spielbar ist als der Multiplayer. Einige Fans erklären, dass sie CoD normalerweise nur für den Multiplayer spielen.

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Wie viele Missionen gibt es? In der Kampagne warten 17 Missionen auf euch. Die schnellsten Missionen darunter könnt ihr in gerade einmal 5 Minuten abschließen, andere dauern bis zu einer Stunde.

Lasst ihr euch mehr Zeit, wählt einen vorsichtigeren Ansatz oder wollt etwas tiefer in die Immersion eintauchen, rechnet mit etwas mehr Spielzeit. So oder so sollte sich die Kampagne in etwa 2 Abenden durchspielen lassen.

Insert

You are going to send email to