CoD Modern Warfare 2 präsentiert seinen Multiplayer-Content zum Release – Waffen, Operator, Maps & Modi

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober. In einem Blogpost haben die Entwickler nun weitere Details über den Content zum Release veröffentlicht. Es gibt zwar noch nicht alle Details, doch was wir bereits über den Release-Content wissen, sammeln wir hier für euch auf MeinMMO.

Langsam aber sicher geht es los: Der Release von Modern Warfare 2 steht kurz bevor. Schon ab dem 20. Oktober können die ersten Vorbesteller die Kampagne rocken, bevor am 28. Oktober der offizielle Release ansteht.

Für viele Spieler steht dabei der Multiplayer-Modus im Fokus. Darum sammeln wir hier für euch den Mehrspieler-Content, den ihr zum Start im Spiel erwarten könnt. Mit einem Klick kommt ihr zu den gesuchten Infos:

Wir kennen noch nicht alle Details, können euch etwa noch nicht alle Waffen oder Maps aufzählen. Was jedoch bereits bekannt ist, findet ihr hier. Zur Einstimmung auf den Multiplayer-Modus hat CoD bereits einen Celebrity-Trailer veröffentlicht:

CoD MW2: Content zum Release – Über 50 Waffen

Was ist bereits bekannt? Es wird über 50 einzigartige Waffen zum Release geben, verteilt auf 33 Waffenplattformen. Diese Plattformen ersetzen zum Teil das angestammte System mit den Waffen-Leveln.

Ihr schaltet über euer Account-Level diese Plattformen frei und müsst dann diese Waffen spielen, um weitere Waffen freizuschalten. Pro Plattform lassen sich bis zu 6 Waffen freischalten. Die teilen sich dann einige wichtige Aufsätze. Details zum neuen Waffenschmied findet ihr hier.

Aus der Beta von MW2 kennen wir bereits die M4-Plattform, mit Klassikern wie der M4 oder dem Salvengewehr M16, und die Lachmann-Plattform, in der etwa die MP5 steckt.

CoD zeigt bereits, wie viele Waffen der einzelnen Klassen im Spiel stecken:

10 Sturmgewehre

4 Kampfgewehre (Einzelschuss)

7 Maschinenpistolen

4 Schrotflinten

6 LMGs

6 DMRs

3 Sniper

Kampfschild

5 Pistolen

4 Werfer

Eine Nahkampfwaffe

Viele der Waffen werdet ihr bereit in der Kampagne entdecken. Die könnt ihr übrigens schon deutlich früher spielen, als den Multiplayer. Alle Infos zum den Release-Daten von MW2 gibts hier:

CoD MW2: Content zum Release – 25 Operator

Was ist bereits bekannt? Mit CoD MW2 kehren die Fraktionen zurück zu Call of Duty. Ihr müsst also immer 2 Operator für eure Matches auswählen – je nachdem, auf welcher Seite ihr kämpft, habt ihr dann einen anderen Operator.

7 stehen euch zum Start zur Verfügung, 18 könnt ihr freischalten über Herausforderungen im Multiplayer und der Kampagne.

Die beiden Fraktionen zum Release heißen Specgru und Kortac. Hier die Operator der Specgru:

Und hier die Operator der Kortac:

Das sind die 23 Operator im Spiel mit einer eigenen Hintergrundgeschichte. Die restlichen 2 Operator sind die Mil-Sim-Operator – namenlose Soldaten, die jedoch mit der Zeit ebenfalls viele Skins erhalten, die allgemeiner aussehen. Wie zum Beispiel eine Polizei-Uniform.

Der „Oni“-Operator der Kortac bleibt nach aktuellem Stand übrigens der PlayStation vorbehalten. Der Operator ist Teil der digitalen Vorbestellung von MW2, aber nur für Spieler auf PS4 und PS5.

CoD MW2: Content zum Release – Modi und Maps

Was ist bereits bekannt? Aktuell kennen wir nur die konkrete Menge der Modi zum Release: 10 Modi für die normalen Maps und 2 Modi für die großen Maps von Ground War. Durch die Beta-Phase können wir schon ungefähr sagen, welche Modi ins Spiel kommen:

Normale Modi Suchen & Zerstören Team-Deathmatch Free4All Herrschaft Stellung Third-Person-Modus Knock-Out Gefangenen-Rettung

Ground War Bodenkrieg (Stellungen einnahmen) Invasion (TDM-Regeln)



Aktuell wäre es jedoch auch möglich, dass die Modi aus der Beta durch gewechselt werden. Die Erfahrungen der letzten Jahre hat allerdings gezeigt, dass die Inhalte der Beta auch im vollen Spiel direkt verfügbar sind.

Bei den Maps können wir euch ebenfalls schon einige aus der Beta aufzählen:

6vs6-Maps Valderas Museum Breenbergh Hotel Farm 18 Mercado Las Almas

Ground-War-Maps Sarrif Bay Sa’Id



Zudem wurde bestätigt, dass die Map „Marina Bay Grand Prix“ zum Release dabei ist. Die spielt auf einer Formel-1-Rennstrecke.

Viele Maps spielen übrigens in 2 bestimmten Gebieten auf der Welt: In Al Mazrah, der späteren Warzone-Map und in Las Almas, Mexiko.

Wie viele 6vs6-Maps CoD MW2 zum Release liefert, lässt sich noch nicht sicher sagen. CoD MW 2019 hatte die bisher niedrigste Zahl an Release-Maps und kam nur mit 6 6vs6-Maps. Cold War hatte 8, Vanguard sehr starke 14.

Alle bereits bekannten oder geleakten Maps haben wir in folgendem Artikel für euch gesammelt:

CoD MW2: Content zum Release – Koop-Modus „Spec-Ops“

Was ist bereits bekannt? Beim Koop-Modus besinnt sich CoD MW2 auf seine Wurzeln. Ihr bekommt ihr einen Duo-Modus serviert und oft werden sich die Aufgaben der Spieler in einer Mission unterscheiden.

Als Beispiel nannten die Entwickler eine Mission, bei der ein Spieler auf dem Boden seine Mission ausführt und der zweite Spieler aus der Lust mit Unterstützungsfeuer hilft.

Zum Start werden 3 Missionen zur Verfügung stehen, als spielen auf der späteren Warzone-Map Al Mazrah:

Low Profile Schleich-Mission, in der ihr Aufklärungsdaten sammelt

Denied Area Fahrzeug-Mission, in der ihr etwas zerstören müsst

Defender: Mt. Zaya Horde-Mission, bei der mit jeder Welle mehr Gegner kommen



Wie beim Multiplayer-Modus kommen auch für Spec-Ops mit der Zeit immer mehr Missionen.

Sobald es neue Infos zum Release-Content gibt, tragen wir die Infos nach. Am 16. November kommt der erste Content-Drop und die Season 1 startet. Hier kommen bereits neue Maps, Modi und Waffen hinzu.

Am 14. Dezember startet die Mid-Season mit weiteren Inhalten – darunter die neuen PvE-Raids und einige legendäre Maps. Hier könnten bereits die ersten Remakes von alten Maps ins Spiel kommen.

Schreibt uns in die Kommentare, welche alte Map die Verantwortlichen direkt bringen sollen und was ihr sonst vom Release-Content haltet.

Wollt ihr jetzt lieber mehr über den neuen CoD-Content dieses Jahr lesen, dann schaut in unseren großen Info-Artikel von Warzone 2.0: