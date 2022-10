Call of Duty zeigt: So lange bleiben Cheater im Spiel, bevor sie der Bannhammer trifft

Die Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist mittlerweile vorbei und die Entwickler bereiten gerade alles für den großen Launch am 28. Oktober vor. Im Zuge dessen hat sich jetzt auch das Team von Ricochet, CoDs hauseigenem Anti-Cheat, zu Wort gemeldet und erklärt, welche Fortschritte sie gemacht haben und wie die Beta ihnen dabei geholfen hat.

Für Entwickler bedeutet eine Beta immer jede Menge Stress, denn die Arbeit der letzten Monate beziehungsweise Jahre wird zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Darüber hinaus gilt es Unmengen von Daten zu analysieren und anschließend etliche Fehler zu beheben und kleine Bugs zu fixen. So eine Beta ist aber auch für die Entwickler von Anti-Cheat-Programmen äußerst hilfreich. Sie können erste Schwächen im Spielcode ausfindig machen und außerdem erfahren sie, welche Mittel und Wege Cheater und Hacker für ihre Angriffe nutzen.

Das Team hinter Ricochet hat in einem Statement seine Erfahrungen zur Beta von Modern Warfare 2 geteilt und verraten, wie man sich auf den Launch und auch die Zeit danach vorbereiten will.

Besserer Schutz durch Kernel-Level-Treiber und SMS-Authentifizierung

Kerner-Level-Treiber: Das wichtigste Tool im Kampf gegen Cheater sind die sogenannten Kernel-Level-Treiber. Die sorgen dafür, dass die Entwickler Malware und Hacks bereits auf den jeweiligen PCs erkennen können, auf denen sie laufen und nicht erst, wenn sie sich negativ auf das Spiel auswirken. Der Vorteil hier ist ganz klar Schnelligkeit: Die Macher von Ricochet haben dafür eng mit den verschiedenen Studios, die Call of Duty entwickeln, zusammengearbeitet. Dazu wurde die Kommunikation zwischen Server und Client auf vielen Ebenen verbessert. Gleich zu Beginn von Modern Warfare 2 und Warzone 2.0 sollen Maßnahmen wie Cloaking, Schadenschilde oder Entwaffnen aktiv sein und die Integrität des Spiels gewährleisten.

Regelmäßige Updates – Das Team von Ricochet will mit regelmäßigen Updates am Kernel-Level-Treiber dafür sorgen, dass die Abwehrmaßnahmen von Call of Duty stets auf dem neusten Stand der Technik sind. Diese Technik soll dafür sorgen, dass neue Hacks oder Exploits schnell erkannt werden. Je schneller das geschieht, desto schneller kann das Sicherheitsteam reagieren. Im ewigen Katz-und-Maus-Spiel will man den Anbietern von Schummelsoftware so stets einen Schritt voraus sein.

SMS-Authentifizierung – Wie besipielsweise auch bei Overwatch, wird es nötig sein, seinen Account mit einer SMS-fähigen Handynummer zu verifizieren. Dank 2-Faktor-Authentifizierung soll die Accountsicherheit erhöht werden. Die Maßnahme soll aber auch verhindern, dass Cheater einfach immer neue Accounts erstellen und legitime Spieler in Warzone belästigen können.

Die Ergebnisse des Betatests sind vielversprechend

Obwohl im Rahmen der Beta zu MW2 nicht alle Features vom Ricochet Anti-Cheat aktiv waren, haben die Entwickler viele Erkenntnisse gewonnen. So konnten sie bereits vor den eigentlichen Tests viele illegitime Spieler ausschließen. Während der Tests wurden weitere Accounts gebannt, denen die Nutzung von Cheats nachgewiesen werden konnte:

Im Vorfeld der Beta wurden über 60.000 illegitime Accounts gebannt und konnten so gar nicht erst an den Tests teilnehmen

Während der Beta wurden weitere 20.000 Accounts gesperrt

Eine Analyse der Daten hat ergeben, dass 72 % aller Cheater bereits erkannt und gebannt wurden, bevor sie ein einziges Match absolviert haben

Falls es Cheater doch in ein Match schafften, wurden sie im Durchschnitt bereits nach 5 Partien erkannt und entsprechend gesperrt

Das Team von Ricochet ist demnach zuversichtlich, für den Launch von Modern Warfare 2 gewappnet zu sein. Darüber hinaus versprechen sie, die Systeme weiter zu optimieren. So soll auch verhindert werden, dass Spieler zu Unrecht vom Game ausgeschlossen werden. Zum Schluss bedanken sie sich bei der Community, die durch unzählige Meldungen von verdächtigem Gameplay dabei hilft, dass Call of Duty ein faires Spiel bleibt.

