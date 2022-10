Dr Disrespect kann den Release von Modern Warfare 2 kaum abwarten – Doch eine Sache nervt ihn

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Was ist SBMM? Skill-Based-Match-Making ist eigentlich kein neues Feature, sondern wird bereits seit 2007 bei Call of Duty eingesetzt. Das Feature sorgt dafür, dass ihr stets gegen Gegner antretet, die dem Niveau eurer Fähigkeiten entsprechen. Das soll dafür sorgen, dass die Lobbys fairer ausfallen und Anfänger nicht ständig von Profis vermöbelt werden.

Was kritisiert Dr Disrespect an MW2? Trotz allem Lob stört den Doc besonders ein Feature – das Skill-Based-Match-Making. „Ich fand den Modern Warfare 2 Multiplayer tatsächlich richtig klasse, na ja, zumindest bis das bescheuerte SBMM angefangen hat zu nerven.“

Was hält Dr Disrespect von MW2? Während viele große Streamer bereits beim CoD-Event zum Start der Beta ihre ersten Eindrücke live mit ihren Fans teilten, hielt sich der Doc ein wenig mit seiner Meinung zurück. Infinity Ward hatte ihn nicht zu der Veranstaltung eingeladen und Dr Disrespect war deshalb ziemlich sauer . Angeblich sei er dem Franchise gegenüber zu negativ eingestellt. In den Monaten zuvor zog er über die Entwickler, das Spiel und vor allem das Sounddesign vom Leder.

Nach Monaten anhaltender und teilweise lautstarker Kritik an der Ausrichtung von Call of Duty und Warzone, hat sich der Doc neulich in seinem Stream zu Modern Warefare 2 geäußert. MW2 hätte sich gut angefühlt, er könne den Release kaum abwarten und würde es am liebsten gleich schon streamen. Doch über ein Feature regt er sich auf: SBMM.

