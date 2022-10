Cheat-Debatte in CoD Warzone eskaliert: Activision Blizzard sagt vor Gericht, dass Top-Streamer cheaten

Activision befindet sich aktuell in einem Rechtsstreit mit EngineOwning, einem Anbieter für Cheat-Software. Aus einer Klageschrift, die Activision bei einem Gericht in Kalifornien eingereicht hat, geht hervor, dass Top-Streamer zu den Kunden des Cheat-Anbieters gehört haben. Diese Entwicklung dürfte die Debatte um cheatende Streamer in Call of Duty noch einmal ordentlich anheizen.

Worum dreht sich der Gerichtsprozess? Activision strebt ein Zivilverfahren gegen EngineOwning, einen amerikanischen Anbieter für Cheat-Software, an. Der Publisher verlangt, dass der Vertrieb der Cheats eingestellt und die Website des Anbieters offline genommen wird. Außerdem fordert Activision Schadensersatz für finanzielle Verluste, die durch die Verbreitung der Cheats entstanden sind.

Was steht in den Gerichtsunterlagen? Activision erklärt vor Gericht, welchen schädlichen Einfluss Cheats auf ihre Produkte haben. Es geht dabei nicht nur um CoD: Vaguard und Warzone, die Klage bezieht sich auch auf ältere Produkte und reicht bis CoD: Black Ops zurück. In einem Dokument, welches im Vorfeld der Verhandlungen öffentlich gemacht wurde, offenbart Activision aber noch weitere Informationen, die in der Community für Aufregung sorgen dürften. Unter den Kunden von EngineOwning waren wohl auch bekannte Streamer und Content Creator.

Seht hier den Trailer zu Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2:

Top-Streamer nutzten Cheats

Wer soll gecheatet haben? Die Debatte um Streamer, die angeblich in Warzone cheaten, beschäftigt die Call of Duty Community nun schon seit Längerem. Erst kürzlich hat es viele Anschuldigungen gegen die Streamerin Nadia gegeben. Teile der Community werfen ihr vor, gleich mehrere Cheats zu nutzen. Ein ehemaliger CoD-Profi kündigte großspurig an, die Wahrheit über Nadia herauszufinden – das endete jedoch absurd.

Auszug aus den Gerichtsdokumenten (via courtlistener.com)

Die Streamerin Nadia ist aber nicht die einzige, der Cheating vorgeworfen wird. Fast jeder große Streamer wurde bereits beschuldigt, in Warzone geschummelt zu haben. Bei YouTube finden sich Unmengen an Videos, die beweisen sollen, dass Warzone-Profis wie Ayden, Huskerrs, Faze Swagg oder Zlaner auf die eine oder andere Art und Weise betrogen haben.

Warum ist das problematisch? Für Streamer ist es fast unmöglich, solchen „Hackusations“, wie sie in der Szene genannt werden (eine Wortneuschöpfung aus Hack und accusation, dem englischen Wort für Anschuldigung), zu entkommen und ihre Unschuld zu beweisen.

Unter anderem auf reddit oder Youtube wird jeder Gameplay-Clip akribisch untersucht und als Beweis für einen Betrug gewertet. Manche Leute schrecken nicht einmal davor zurück, Clips zu bearbeiten, um größere Klickzahlen zu erreichen.

Wie geht der Prozess weiter?

In den Gerichtsdokumenten wurden keine Streamer namentlich erwähnt. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass alle Streamer, auf die sich das Dokument bezieht, bereits aus dem CoD-Partner-Programm ausgeschlossen wurden. Möglicherweise liegen die Fälle sogar schon einige Jahre zurück.

Dennoch werden diese neuen Informationen die Debatte um schummelnde Profis weiter anheizen. Für einen Teil der Community dürfte das der endgültige Beweis sein, auf den sie so lange gewartet haben.

Wie der Gerichtsprozess ausgeht, ist derweil noch unklar. Mein-MMO hat Activision in der Sache um eine Stellungnahme gebeten, die wir veröffentlichen werden, sobald sie uns vorliegt.

CoD Warzone soll beim Spiel von DrDisrespect geklaut haben, der schimpft: „Ein Haufen schleimiger Kerle da drüben“