CoD Warzone: Ex-Profi kündigt an, Wahrheit über Twitch-Streamerin Nadia zu enthüllen – Geht böse aus

Bei Call of Duty: Warzone gibt es Vorwürfe, die Twitch-Streamerin Nadia würde cheaten. Der ehemalige Top-Spieler Doug „Censor“ Martin kündigte an, im Rahmen seiner „Cheat-Aufklärung“ die Wahrheit über die Streamerin zu veröffentlichen. Bei der Aktion zog er aber den Zorn der Community auf sich.

Das ist die Situation:

Viele in der Community von Call of Duty glauben, die Twitch-Streamerin Nadia Amine würde cheaten: Sie würde Hacks und andere Hilfsmittel benutzen. Die Leute sind geradezu besessen von der Idee; Videos zu dem Thema erreichen Millionen von Aufrufe.

Nadia selbst sagt: Sie cheate nicht, sei einfach die beste Spielerin in CoD Warzone. Männer würden ihr nur Cheaten vorwerfen, weil sie es mit ihrem fragilen Ego nicht hinbekommen, zu akzeptieren, dass eine Frau besser sei als sie.

Obwohl es diese Cheat-Vorwürfe gibt, ist Nadia weiterhin aktiv und verfolgt ihre Karriere: Sie wird – im Gegensatz zu DrDisrespect – auf Events von Activision Blizzard eingeladen.

Dass so viele Leute darauf hinfiebern, dass endlich jemand „die Wahrheit“ über Nadia ans Licht bringt, wollte sich jetzt ein Ex-Profi offenbar zunutze machen.

CoD Warzone: Ex-Weltmeister will Cheater jagen, hat berüchtigte Twitch-Streamerin im Blick

Ex-Profi verspricht: „Wahrheit über Nadia“ zu enthüllen, baut Hype für Video auf

Das war die Ansage: Der ehemalige CoD-Profi, Doug „Censor“ Martin, hatte 2011 einen großen Erfolg, als er die MLG National Championship gewann. Aber das ist mittlerweile 11 Jahr her: Censor spielt 2022 für ein Academy-Team und ist YouTuber.

Er hält sich aber offenbar nach wie vor für einen Riesen-Crack in Call of Duty.

Censor hat angekündigt, in Besitz von Daten gelangt zu sein, die nachweisen, dass einige hochrangige Spieler in Call of Duty: Vanguard gecheatet haben. Er sagte, er werde Cheater „jagen“, aber erstmal all seine Aufmerksamkeit auf Nadia richten.

Mit vielen Tweets kündigte er an, am Freitag ein „Wahrheits-Video“ über Nadia zu veröffentlichen.

In zahlreichen Tweets und Videos wies er immer wieder auf das Video hin.

Dabei schien sich Censor selbst daran zu berauschen, was für ein Riesen-Typ er ist und wie wichtig seine Enthüllung für die „ganze Warzone-Community“ ist:

Statt Enthüllung kommen viel heiße Luft und ein Heirats-Antrag

Das war das bizarre Video: Am Samstag, dem 01.10., erschien das 8-minütige Video „DIE WAHRHEIT ÜBER NADIA“ und es war ein bizarrer Auftritt (via youtube):

Censor zeigte sich als „Detective Doug“ im Trenchcoat und mit Sonnenbrille, auf einem Jetski und bei Telefon-Gesprächen

Unter viel Trara sagte er, ihm sei aufgefallen, wie besessen die Leute davon seien, nachzuweisen, dass Nadia eine Cheaterin sei:

Als jemand, der so lange im Profi-Geschäft von Call-of-Duty ist und so viel gesehen hat, wie ich, habe ich mir das genauer angesehen.

Nach viel Gerade und eingespielten Clips sagt er nach 6:30 Minuten endlich:

Ich hab gesagt, ich zeige euch die Wahrheit über Nadia und irgendwie hat das Internet das in den letzten Tagen zu sowas gemacht wie, dass ich Nadia ihre Cheats nachweise und dass ich klare Beweise habe, dass sie cheatet. Ich will das jetzt sehr schnell klarstellen: Mein Kumpel hat ein Programm gemacht, um Vanguard-Cheater zu erwischen. Ich hab das bereits mehrfach öffentlich gesagt: Ich interessiere mich nicht für Nadia, ich brauche sie nicht. Sie ist mir egal, ich werde ein unvoreingenommes Video machen. Es geht mir nicht um Ruhm oder Geld.

Das Video endete mit einer bizarren Passage, in der Censor in das Bermuda-Dreieck fährt und Nadia einen Heirats-Antrag macht.

Wie kann man da nur „Nein“ sagen?

Warum machst du dir absichtlich den Ruf kaputt

Wie sind die Reaktionen auf das Video? Die Reaktionen sind in den Top-Kommentaren überwiegend negativ. Leute fühlen sich offenbar getrollt und das auch noch ziemlich schlecht.

In den Top-Kommentaren heißt es:

„Das war eine große Enttäuschung. Ich spar‘ euch allen die Zeit: Es wird nichts enthüllt. Ich hatte gehofft, du stehst für die Community aller Gamer ein.“

„Doug, du hast es dir zum Herzen genommen, dass du einfach nur ein Witz in der Szene bist. Ich bin richtig traurig.“

„Schade, als jemand, der ein CoD mehr spielt, hatte ich wirklich gehofft, dass Censor ein vertrauenswürdiger Typ ist. Aber das ist … das genaue Gegenteil. Warum machst du dir grundlos deinen Ruf kaputt. Das ist so peinlich.“

Sogar Internet-Warlord Keemstar wechselte von „Du hat meine volle Unterstützung – ich hab auch gesagt, dass sie cheatet und nur nach Ruhm sucht. Sie ist ein totaler Depp“ zu „Doug Censor ist ein Depp.“

Was ist das Problem mit dem Video? Censor hat in Tweets ständig erzählt, er jage Cheater und er werde „die Wahrheit über Nadia sagen“. Es ist also nur verständlich, dass man die beiden Themen zusammenwirft.

Er will das aber getrennt verstanden wissen:

Er jage Cheater

Er sage die Wahrheit über Nadia (dass sie ihm total egal ist, aber er sie trotzdem heiraten will)

Auch im Video selbst macht er 6 Minuten lang den Eindruck, als komme da noch wirklich eine Enthülling, immerhin ist er „Detective Doug – der Wahnsinns-Schnüffler, der im Trenchcoat telefonieren kann“.

Letztlich hat er aber rein gar nichts zu dem Thema beizutragen und gibt dann noch „dem Internet“ die Schuld, die seien seltsamerweise auf die Idee gekommen, er werde jetzt das Cheaten von Nadia entlarven. Wie konnten die das nur je annehmen? Nein, jeder hatte drauf gehofft, dass wir dabei zusehen, wie Censor einer völlig fremden einen Heiratsantrag macht.

Besonders absurd ist die Aussage, es gehe ihm weder um Ruhm, noch um Geld – wo es ihm doch ausschließlich um diese 2 Sachen zu gehen scheint.

Es wirkt so, als versuche Censor nach dem Ende der ganz großen Profi-Karriere, irgendwie relevant zu bleiben und sich dabei das „größtmögliche Wild zur Jagd“ ausgesucht, ohne das irgendwas dahinersteckt.

Was ist mit dem Heirats-Antrag? Nadia lehnte den mit den Worten ab, sie sei so froh, dass sie auf Frauen steht.

Cenor ergänzt: Ihm sei erneut das Herz gebrochen worden. So wie damals, als er ein Modell verließ, um sein Leben Call of Duty zu widmen. Puh.

Auf Twitter sagt ein Nutzer, Censor habe sich jetzt zum Clown gemacht, um relevant zu bleiben. In der CoD-Liga sei er aber immer noch nicht.

Wir haben über Censor berichtet, als er mal verkündete, was er alles für Call of Duty aufgegeben habe:

Ex-Profi erzählt, warum er lieber Call of Duty spielte, als was mit Frauen anzufangen