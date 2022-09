CoD Warzone: Ex-Weltmeister will Cheater jagen, hat berüchtigte Twitch-Streamerin im Blick

In Call of Duty: Warzone gibt es eine große Diskussion um das Cheaten. Die Twitch-Streamerin Nadia Amine wird von vielen verdächtigt, heimlich Cheats zu nutzen. Der ehemalige Weltmeister Doug „Censor“ Martin will das jetzt untersuchen. Das Thema polarisiert die Spielerschaft.

Was ist da für ein Konflikt?

Leute sind gerade zu besessen davon, der erfolgreichen 22-jährigen Twitch-Streamer Nadia Amine nachzuweisen, dass sie gar nicht wirklich Call of Duty spielen kann.

Als Amine beim Event „CoD Next“ auf einem fremden Setup spielen mussten, machten YouTuber darüber Videos, wie absolut furchtbar die 22-Jährige angeblich „ohne ihre Hacks“ spiele.

Dabei rissen sie allerdings Videos aus dem Zusammenhang und schnitten sie so, dass nur eine schlechte Runde von Amine gezeigt wurden, die besseren Runden aber nicht. Die Streamerin erklärte, bei dieser Runde, bei der sie so furchtbar aussah, hatte sie einige technische Probleme.

Die Streamerin sieht in der Kritik an ihr vor allem eine sexistische Grundhaltung. „Jungs“ könnten es einfach nicht akzeptieren, dass eine Frau besser sei als sie.

Twitch-Streamerin soll in CoD: Warzone gecheatet haben, wehrt sich: „Akzeptiert, dass eine Frau besser ist“

„Ohne ihre Hacks kann sie nix!“

Wie läuft das gerade? Im Wesentlichen gibt es jetzt diese Erzählung: „Die attraktive Frau kann gar nicht wirklich spielen und das ist alles nur Betrug.“

Die Streamerin jedoch wehrt sich gegen diesen Eindruck, nimmt verstärkt an Live-Events teil, spielt etwa Call of Duty bei der E-Sport-Organisation „TSM“, um zu beweisen, dass sie wirklich „clean“ ist (via twitter).

Nadia ist im Fadenkreuz vieler YouTuber.

Aber viele Fans bleiben dabei: Nein, die ist nur mit Cheats so gut – ohne diese Cheats sei sie mies.

Ihre Verteidiger hingegen machen sich über die Kritik lustig und sehen darin Sexismus. Wie könne Nadia denn bei einem PC cheaten, der ihr von TSM gestellt werde?

Bei PUBG gibt es fast dieselbe Diskussion: Auch hier ist eine Frau sehr, sehr gut im Spiel und einige vermuten: Das kann so nicht sein.

Im Moment jedenfalls ist bei Nadia noch alles bestens:

Trotz der Vorwürfe ist sie eine erfolgreiche Twitch-Streamerin, die zu Events eingeladen wird, und ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Das scheint einige bis zur Weißglut zu reizen, die unbedingt nachweisen zu wollen, dass sie nur eine „Fraud“, eine Betrügerin ist.

Ex-Weltmeister will Jagd auf Cheater machen – Sagt, er hat geheime Infos

Das ist jetzt die neue Stufe: Der ehemalige Weltklasse-Spieler Doug „Censor“ Martin ist mittlerweile 28-Jahre und eher Content-Creator als E-Sportler. Er ist als ziemlicher Poser bekannt.

Censor hat es sich jetzt zur Aufgabe gesetzt, „Cheater“ in Call of Duty zu enthüllen: Er sagt, er habe eine Liste von mehreren Leuten, die Cheats im letzten Jahr heruntergeladen hätten, und wolle die Leute jetzt enthüllen.

Am 27. September twitterte Censor: Er habe mit „Tylierish“ schon einen Cheater im Ranked Play erwischt und werde weiterhin „Gerechtigkeit“ ausliefern. Vorerst werde er seine Aufmerksamkeit aber auf Nadia widmen (via twitter).

Doug „Censor“ Martin ist auf der Jagd.

Das steckt dahinter: Doug „Censor“ Martin ist vielleicht kein brillanter CoD-Spieler mehr wie früher, aber er kennt die CoD-Community ganz genau und weiß, wie die ticken.

Eine Hatz auf Cheater ist ein sicherer Garant für viele Views. Und wenn man schon Cheater jagt, dann kann man auch gleich mal den Namen „Nadia“ ins Spiel bringen – da sind die Leute sofort dabei.

Die ersten Spieler warnen Nadia schon vor: „Doug wird dich holen.“

Seit dem Release hat CoD ein Problem mit Cheatern:

„CoD muss das beheben, sonst ist Warzone in einer Woche tot“