Call of Duty: Modern Warfare 2 und das kostenlose Battle Royale Warzone 2.0 kommen mit ungewöhnlich vielen Koop-Inhalten – Spec-Ops, Raids und DMZ-Modus sorgen für Abwechslung vom PvP-Alltag im Multiplayer. Welche PvE-Inhalte CoD dieses Jahr liefert, listen wir euch auf.

Call of Duty gilt als knallharte PvP-Arena, ist aber im Kern auch ein PvE-Shooter. Abgesehen von Black Ops 4 (2018) gab es immer eine hochwertige Story-Kampagne.

Auch Koop war früh ein Thema. Mit dem Zombie-Modus von World at War (2008) entstand ein neuer Zweig von CoD, der bis heute viele Fans versammelt.

World at War ließ euch damals sogar die Story-Kampagne komplett im Koop spielen. Das funktioniert beim neuen Modern Warfare 2 zwar nicht, trotzdem gibt es ungewöhnlich viele Koop-Modi in CoD 2022.

Wir listen euch auf, welche PvE-Modi CoD MW2 bietet, mit wie vielen Spielern ihr zocken könnt und wann die Inhalte erscheinen:

Die Kampagne: 1 Spieler

Spec-Ops: 2 Spieler

Raids: 3 Spieler

DMZ-Modus: Unbekannt

Hier gibts alle Infos zu MW2-Release und hier den Ankündigungstrailer von Warzone 2.0 und dem MW2-Multiplayer:

PvE in CoD: Die Kampagne

Wie viele Spieler sind erlaubt? Die Story lässt sich nur allein spielen. Es gibt sogar eine knackige Mission, die „Allein“ heißt.

Was ist das für ein Modus? Ihr kämpft an der Seite von Captain Price und anderen ikonischen Operator der „Modern Warfare“-Reihe gegen Kartelle und Terror. Das Setting ist in der aktuellen Zeit angesiedelt.

Wann erscheint der Modus? Für digitale Vorbesteller ging die Kampagne am 20. Oktober online. Alle anderen haben mit dem vollen Release am 28. Oktober Zugang. Alle Infos zur Kampagne gibts hier:

CoD Modern Warfare 2: Alles zur Kampagne – Missionen, Belohnungen & Vorabzugang

PvE in CoD: Spec-Ops

Wie viele Spieler sind erlaubt? Ein Duo-Modus für 2 Spieler.

Was ist das für ein Modus? Im Zweier-Team erledigt ihr Missionen und müsst euch gegenseitig unterstützen.

Nicht jeder Spieler übernimmt dabei dieselbe Aufgabe. Als Beispiel nennen die Entwickler eine Mission, in der sich ein Spieler am Boden durch das Gebiet kämpft und der zweite aus einem Luftfahrzeug Unterstützung liefert.

Wann erscheint der Modus? Mit dem Release von CoD MW2 gibt es 3 Missionen:

Low Profile Schleich-Mission, in der ihr Aufklärungsdaten sammelt

Denied Area Fahrzeug-Mission, in der ihr etwas zerstören müsst

Defender: Mt. Zaya Horde-Mission, bei der mit jeder Welle mehr Gegner kommen



Später soll mehr hinzukommen – für Season 1 sind bereits neue Missionen angekündigt. Mehr Infos zum Multiplayer-Content zum Release findet ihr hier:

Call of Duty: Modern Warfare 2 feiert übermorgen Release – Alle wichtigen Infos in 3 Minuten

PvE in CoD: Raids

Wie viele Spieler sind erlaubt? 3 Spieler.

Was ist das für ein Modus? Es handelt sich dabei um eine neue Art von PvE-Modus für Call of Duty. Den ersten Infos nach erinnern sie an MMO-Raids wie etwa in Destiny.

Schwere Kämpfe

Knackige Rätsel

Lange Laufzeit, mehrere Stunden

Mehr Infos zum Modus findet ihr auf MeinMMO, sobald die Raids verfügbar sind.

Wann erscheint der Modus? Die Raids sind für die Mid-Season 1 eingeplant, die startet am 14. Dezember.

PvE in CoD: DMZ-Modus

Wie viele Spieler sind erlaubt? Wahrscheinlich 1 bis 4 Spieler, das ist aber noch nicht bestätigt.

Was ist das für ein Modus? Der Modus ist Teil von Warzone 2.0 und damit Free2Play. Call of Duty dringt damit in den Markt der Extraction-Shooter, es handelt sich also um einen PvEvP-Modus.

Ähnlich wie bei Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown landet ihr auf einer großen Map, erledigt Aufgaben und müsst versuchen, die Map lebend zu verlassen.

Auf dem Weg trefft ihr NPCs an Schauplätzen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Loot-Vorkommen sowie feindliche Spieler, die an eure gefüllten Taschen wollen. Alle Details sind noch nicht geklärt.

Wann erscheint der Modus? Zusammen mit Warzone 2.0 am 16. November. Da geht auch die Season 1 von Modern Warfare 2 an den Start.

Modern Warfare 2 und das neue Warzone-Spiel bieten viele Inhalte für kooperative Abenteuer. Einzig Fans der Zombie-Modi werden nicht bedient, allerdings hat die erste Warzone öfter Events mit Zombies veranstaltet.

Habt ihr noch Fragen zu den PvE- und Koop-Modi von MW2 oder wollt eure Meinung zum Thema loswerden, dann lasst einen Kommentar da.

Wollt ihr lieber mehr über die Details von Modern Warfare 2 lesen, dann schaut bei unserem großen Special zum Spiel vorbei: Alle Infos zu Call of Duty: Modern Warfare 2 – Release, Download & Content