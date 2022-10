Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Sollten alle Stricke reißen, könnt ihr einen Soldaten mit einer Mine töten und ihn von seiner Waffe befreien. Mit dieser könnt ihr dann Gegner vor euch leicht aus der Entfernung eliminieren. Seid jedoch vorsichtig. Diese Pistolen besitzen keinen Schalldämpfer und machen schnell auf euch aufmerksam. Benutzt in diesem Falle also entweder euer Messer oder versucht euch vorbeizuschleichen.

Öffnet eine Tür und schwingt euch so von Haus zu Haus. Nebenbei könnt ihr in Häusern auch wichtige Dinge und Materialien finden, die ihr zum Bau eurer Goodies benutzen könnt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Was passiert in der Mission „Allein“? Die Mission „Allein“ ist die 13. Kampagnen-Mission der Story von Modern Warfare 2 . Graves und Shepherd wendet sich gegen Soap, Ghost und Vargas. Nach einem Wortgefecht knallen eure Waffen und euch wird klar, dass ihr betrogen wurdet. Soap wird in diesem Schusswechsel verwundet, schafft es jedoch, mit Ghost zu entkommen.

Insert

You are going to send email to