Die Optik von CoD Modern Warfare 2 hat mich umgehauen, obwohl mich Grafik gar nicht juckt

Für MeinMMO-Redakteur Maik Schneider ist die Grafik von Videospielen zweitrangig. Er hat dafür kein Auge. Gameplay steht an erster Stelle, dann komm erst mal eine Weile nichts. Während der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 blieb aber selbst Maik die Spucke weg.

Zweckmäßige Grafik, ausuferndes Gameplay – von mir aus können alle Games genau auf diese Balance setzen. Wen interessiert es, wie gut ein Spiel aussieht, wenn es sich verdammt geil spielt?

Die Antwort darauf gefällt mir leider nicht. Denn es gibt viele Spieler da draußen, die einen gewissen Anspruch an die Optik ihrer Games haben. Ich gehöre nicht dazu und bin damit eher in der Unterzahl.

Modern Warfare 2 hat mir in seiner Kampagne jetzt mal vor Augen gehalten, warum das eigentlich so ist. Die Mission in Amsterdam ist eindeutig dafür gemacht, um ein wenig mit der Grafik zu blenden. Aber wow, sieht das gut aus. Überzeugt euch selbst:

In unserem Video leidet die Optik ein wenig, aktuell gibt es bei uns nur Videos mit der Auflösung 720p. Aber schon der Detailreichtum, die spiegelnden Oberflächen, die Bäume – beinahe wie ein echter Spaziergang an der Amstel. Ich war komplett begeistert. Die Aufnahmen stammen aus der PS5-Version.

Das gab mir einen kleinen Einblick, in welche Richtung die Grafik in Zukunft gehen wird. Die Optik von MW2 ist bei Weitem noch nicht fotorealistisch. Besonders die bei einem Blick auf die Fußgänger ist schnell klar, wir sind immer noch in einem Videospiel.

Aber die Umgebungen machen ordentlich was her. Wäre CoD MW2 ein Fußgängerzonen-Simulator mit nur einem Besucher, könnte ich an vielen Ecken nicht unterscheiden, ob das echte Aufnahmen sind oder Videospiel-Grafik.

Eine echte Hauswand … oder nicht? Ein Blick auf die Oude Kerk in Amsterdam.

Überrascht war ich auch von den Animationen der Straßenband, auf die man während der Mission trifft. Die drei Künstler interagieren miteinander, sie haben Spaß, unterhalten ihre Zuhörer. Und die Frau am Keyboard verwendet ihr Instrument tatsächlich ziemlich realistisch – nur die Tasten bewegen sich nicht.

Allerdings gab es dann doch noch einen Moment etwas später in der Kampagne, bei dem ich von der Grafik ein wenig enttäuscht war. Spiegel sind offenbar immer noch ein gewisses Problem:

Spieglein … Spieglein … Nope!

Alles in allem hat mich die Optik aber echt beeindruckt. Gute Grafik springt mir nur selten ins Auge, doch dieses Mal hat es mich voll erwischt.

Modern Warfare 2 hat mir gezeigt, wohin die Reise gehen kann. Obwohl ich schon einige Demos der Unreal Engine 5 gesehen habe, die kaum mit der echten Welt zu unterscheiden waren, ist es dann doch noch mal etwas anderes, so etwas auch in einem Spiel zu sehen.

Und jetzt bin selbst ich gespannt, wie weit es Games in Zukunft mit ihrer Grafik bringen können.

Lasst mir einen Kommantar mit eurer Meinung zum Thema da. Könnt ihr mir vielleicht ein Spiel empfehlen, das mich bei der Grafik ähnlich überraschen könnte?

Wollt ihr euch jetzt lieber mehr über Modern Warfare 2 informieren, findet ihr hier alle Infos: Alle Infos zu Call of Duty: Modern Warfare 2 – Release, Content und Leaks