CoD MW2 & Warzone 2 ändern in Season 3 ein wichtiges Feature drastisch und hoffentlich richtig

Die Season 3 von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 steht an. Es soll große Änderungen geben und MeinMMO-Redakteur Maik Schneider hofft auf ein spürbar besseres Spielgefühl.

Ich habe bisher kein gutes „Call of Duty“-Jahr. Die beiden Releases von CoD MW2 und Warzone 2 so kurz hintereinander haben geschlaucht. Dass die allgemeine Meinung zu den Spielen nicht allzu positiv ist, hat dabei auch nicht geholfen.

Wenn ich dann selbst spielen konnte, hat es mich oft genervt. Besonders mit dem Movement bin ich bis heute nicht warm geworden.

Seit Season 2 geht es bergauf. Die Stimmung wird besser. Season 3 ist für einige Fans schon die „Rettung der Warzone“, wie die Kollegen der GameStar berichten (via gamestar.de).

Und tatsächlich gibt es einige spannende Anpassungen in der neuen Season, darunter auch Änderungen beim Movement. Wenn sie diese Anpassungen richtig hinbekommen, dann schaue ich gern öfter wieder rein.

Season 3 startet am 12. April um 19 Uhr. Hier gibts eine schnelle Übersicht und hier einen kurzen Trailer:

So lernte ich das englische Wort „clunky“

Was ist das Problem mit dem Movement? Selten war sich die Community wohl so einig, wie bei der Beschreibung des Movements von CoD MW2 und Warzone 2: „clunky“, was so viel heißt wie „klobig“ mit einem Hauch „altbacken“ oder „altmodisch“.

Eine gut gewählte Beschreibung.

Im Vergleich zur ersten Warzone fühlt man sich durch das Movement in den aktuellen CoD-Titeln eingeschränkt. Hat man bis kurz vorm Release noch Warzone 1 gespielt, hatte man das Gefühl, durch Treibsand zu laufen. Das hatte mehrere Gründe:

Die Animationen sind langsamer, alle Aktionen dauern länger

Slide-Cancel wurde komplett aus dem Spiel genommen

Hüftfeuer während des Rutschens ist nicht möglich

Hohe Strafen auf Anvisier-Geschwindkeit durch Aufsätze

Call of Duty soll ja nicht gleich zum Jetpack-Movement zurück, dafür gibt es andere Shooter. Doch es sollte sich flüssig anfühlen und mir nicht im Weg stehen.

Das sind wir wieder beim Thema Zugänglichkeit und dem Vorwurf, CoD würde zu viele Mechaniken einbauen / verändern, um Anfängern entgegenzukommen. Doch dafür wurde irgendwie auf ein flüssiges Movement-Gefühl verzichtet, eines der wichtigsten Features überhaupt.

Was mich bei CoD MW2 nur wenig gestört hat, war besonders in Warzone 2 ein Grund dafür, warum ich nie richtig mit dem Titel warm geworden bin. Und das geht vielen Fans so.

„Bewegung wird sich dynamischer und flüssiger anfühlen“

Was wird jetzt geändert? Das wissen wir im Detail erst heute Abend, mit dem Start der neuen Season 3. Doch es kommt offenbar die größte Änderung beim Movement, die es je mitten im Lebenszyklus eines Call of Duty gegeben hat. Denn das Movement ändert sich in CoD MW2 und Warzone 2.

Das schreiben die Entwickler dazu:

Die Bewegung wird sich jetzt dynamischer und flüssiger anfühlen, was zum Teil auf Verbesserungen beim Übersteigen von Objekten oder dem Durchschreiten von Fenstern zurückzuführen ist, mit leichten Anpassungen beim Gleiten und Diving und dem Hinzufügen der „Redeploy Drones“, um bessere Möglichkeiten der Rotation zu ermöglichen.

Die Aussagen machen Hoffnung, aber lassen auch genug Raum für Skepsis. Jetzt heißt es: Abwarten.

Selbst wenn das Movement läuft, haben CoD MW2 und Warzone 2 noch einige Baustellen. Ich habe mit meiner Truppe öfter Verbindungsprobleme, wir können keinen Trupp bilden oder einer fliegt nach jedem Match raus. Von den teilweise hohen Pings im Battle Royale möchte ich gar nicht erst anfangen.

Ich sehe den Fortschritt, die Veränderungen, die Anpassungen mit Blick auf die Meinung der Community. Etwa die Rückkehr der One-Shot-Sniper. Doch vieles kommt jetzt auch einfach schon zu spät.

Für Hardcore-Fans wie mich, die auch Monate nach Release immer mal reinschauen, sind die neusten Ankündigungen durchaus nett und sinnig. Doch bis ich mich wieder richtig auf ein Match in Warzone 2 freue, dürfte wohl mindestens noch eine weitere Season vergehen.

Welche Anpassungen stehen bei euch ganz oben auf dem Wunschzettel? Was würdet ihr jetzt sofort anpassen, wenn ihr bei CoD etwas zu sagen hättet? Schreibt eure Meinung zum Thema in die Kommentare.

Möchtet ihr euch tiefer mit der Season 3 beschäftigen, dann checkt unseren Info-Hub: CoD MW2 & Warzone 2: Season 3 – Alle Infos zu Start, Roadmap & DMZ