Spieler in CoD: Modern Warfare 2 versuchen sich an uraltem Trick, versagen, sterben

Call of Duty: Modern Warfare 2 zwingt Spieler gerade dazu, ihre einstudierten Techniken zu vergessen und sich neu zu orientieren. Denn der neue Shooter spielt sich etwas anders als Vorgänger. Nun versuchen sie sich am Bunny Hopping und versagen kläglich. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat seine Freude.

Was ist das für ein Trick? Bunny Hopping und Strafe Jumping sind schon uralt. Die Tricks sind durch Old-School-Shooter wie Quake, Unreal Tournament und Half Life bekannt geworden. Die Idee ist: Ihr werdet schneller als eigentlich geplant und hüpft dann ständig.

Durch das Hüpfen verliert ihr keine Geschwindigkeit und könnt euch – je nach Spiel – in der Luft noch eine neue Richtung aussuchen und Haken schlagen. Daher das „Bunny“ beim Bunny Hopping.

Die Techniken waren unter Gamern der frühen Generationen vor allem auf Turnieren beliebt, um einen Vorteil zu bekommen. In modernen Shootern sind sie nur noch selten in der Form möglich, aber einige unterstützen noch Bunny Hopping und Strafe Jumping.

In Valorant geht Bunny Hopping etwa noch und Strafe-Jumping-Techniken geben euch in Apex Legends einen Boost. In Modern Warfare 2 versuchen es die Spieler nun auch.

Warum versuchen das alle in Modern Warfare 2? Aktuell läuft die Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 auf PlayStation, Xbox und PC. In dieser stellen Spieler aber einige Unterschiede zu den CoD-Teilen fest, die sie sonst so kennen.

Einer der größten: das „Slide Cancelling“ fehlt, eine Technik, bei der ein Rutschen durch einen Sprung beendet und so hohe Mobilität erzeugt wird. So ist man schwerer ins Visier zu kriegen. In Modern Warfare 2 geht das nicht mehr ganz so gut.

Um trotzdem irgendwie einen vertikalen Vorteil zu haben, hüpfen die Spieler nun auf den Maps herum, als hätten sie sich eine Flasche Gummibärensaft auf Ex reingezogen. Einige hechten sogar regelrecht um Ecken, nur um sich mit einem fachmännischen Flachköpper waagerecht auf den Boden zu werfen.

Tut das weh? Dem Soldaten sicherlich. Funktioniert das? Nicht wirklich. Und es sorgt dafür, dass einige langjährige Fans von Call of Duty sich gerade lautstark beschweren und jammern. Ich kann darüber nur lachen.

„Wir wollen nur wie Idioten herumrennen“

Das sagt die Community: Auf reddit gibt es aktuell mehrere Threads, in denen Fans ihrem Ärger Luft machen. Sie verfluchen, dass Slide Cancelling entfernt wurde und sich Modern Warfare 2 stattdessen mehr auf Taktik beruft.

Das Spiel verlange, dass man nur noch ständig an Ecken verharrt mit aufgesetztem Gewehr, in der Ecke liegt oder ehrlos campend Eingänge abzielt, in der Hoffnung, dass dort jemand auftaucht:

Das stört einige. Man solle gefälligst nicht so auf Hyperrealismus tun, die Spieler sich nicht als Kriegsveteranen geben. Das sei einfach nicht mehr Call of Duty, ätzen einige in ihren Kommentaren. „Ihr wollt nur herumrennen wie Idioten und nicht taktisch spielen“, zitiert ein Nutzer im Titel seines Threads und schreibt dazu:

Verdammt nochmal, genau das will ich. Das ist, was CoD seit 13 Jahren ist. Eine Online-Kindertagesstätte, wie sie es früher nannten. Denkt ihr, die Kids zielen taktisch jede Ecke ab? 3 Minuten aufgesetzt und denken, sie wären Kriegsveteranen? Nein. […] Leute bei Infinity Ward. Ich respektiere euer Verlangen, Dinge in CoD zu ändern. Versucht aber nicht, eine verdammte, neue IP zu erschaffen auf dem Weg.

Ist es wirklich so schlimm? Gegenstimmen erklären, dass Modern Warfare 2 eben keiner der Weltkriegs-Teile oder der Black-Ops-Reihe ist, wie die letzten Teile Vanguard und Cold War. Modern Warfare sei schon immer realistischer gewesen.

Ein Nutzer erklärt: „Die Leute bei Treyarch (Black Ops) und Infinity Ward (Modern Warfare) bedienen zwei sehr unterschiedliche Spielstile. Modern Warfare 2, selbst mit all den Änderungen, ist nicht weit weg von dem, was Modern Warfare 2019 war.“

Die Befürworter räumen zwar ein, dass die Spiele unter anderem Franchise als CoD vielleicht besser aufgehoben wären, aber als absolut schlecht verteufeln sie die Entscheidungen nicht.

Ich habe derweil einfach meinen Spaß.

Mir springen ständig Gummibären vor die Flinte und es ist großartig

Falls ihr euch fragt, ob das Bunny Hopping im neuen CoD funktioniert … nein. Nicht für die, die es versuchen zumindest. Und mein Tipp an alle ist: versucht es gar nicht erst, sondern nutzt aus, dass alle verzweifeln.

In keinem anderen CoD hatte ich so oft Leute direkt vorm Lauf, die wie verfolgt um eine Ecke gesprungen sind, nur um von mir völlig aus dem Reflex heraus einen One-Shot-Kill zu fressen. Für mich ist das hervorragend, ich hatte noch keine Runde mit negativer K/D, egal, wie schlecht ich war.

Springen macht euch weniger mobil und behindert euch, macht euch zu leichteren Zielen. Nutzt es nur, wenn ihr müsst. Nicht als seltsamen Trick, bei der ihr euch dann beschwert, dass taktischer vorgehende Spieler euch die Lichter auspusten.

Ich spiele CoD immer wieder und die Modern-Warfare-Teile sind schon immer meine Lieblinge der Reihe gewesen. Das neue Modern Warfare 2 wird seinem Namen dabei gerechter als die meisten MW-Teile, an die ich mich lebhaft genug erinnern kann.

Die Matches fühlen sich wirklich an wie „moderne Kriegsführung“, in der ich eben nicht einfach um die Ecke schlittere und cool mit einer Hand 3 Leuten die Lichter ausknipse, um danach wie ein junger Gott aufzuspringen und weiter zu sprinten.

Mich amüsiert diese Diskussion und ich hoffe, dass es genau so bleibt. Meine Statistik freut sich.

Wenn ihr euch verbessern wollt, springt nicht herum wie Super Mario. Schaut euch lieber die 10 Settings an, die euch in Modern Warfare 2 besser machen – frisch von CoD-Experte Maik Schneider.