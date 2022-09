CoD Modern Warfare 2: Waffen freischalten – So gehts in der Beta

Wer Zugang zur Beta von Call of Duty Modern Warfare 2 hat, wird Zugriff auf eine große Auswahl an Waffen haben. Diese ist jedoch größtenteils gesperrt und Spieler fragen sich, wie man die Waffen diesmal freischalten kann. Wir auf MeinMMO haben die Antwort für euch.

Was hat sich in MW2 beim Freischalten der Waffen geändert? Call of Duty besaß schon immer ein recht simples System, wie Spieler ihre Waffen freischalten können.

Dazu musstet ihr nur eurer Level erhöhen. Das passiert immer, wenn ihr Matches abschließt und durch Kills oder ähnliche Errungenschaften so viele XP wie möglich sammelt. Dadurch steigt ihr in eurem Account-Level auf und schaltet automatisch Waffen in den jeweiligen Levelstufen frei.

In Modern Warfare 2 ist es jedoch nicht mehr ganz so.

Der Waffenschmied hat sich fast komplett von eurem Account-Level verabschiedet. Ihr könnt viele Waffen unabhängig von eurem Level in den sogenannten Plattformen freischalten. Wie das in der Beta geht und was ihr dafür tun müsst, zeigen wir euch im folgenden Abteil.

Hier nochmal der Trailer zum Waffenschmied in Modern Warfare 2:

Waffen freischalten in der Beta – So geht’s

Was sind Plattformen? Um das neue System besser zu verstehen, müsst ihr wissen, was Plattformen sind. In der Beta existieren zwei Plattformen:

Die Lachmann-Meer-Plattform

Die M4-Plattform

Diese Plattformen umfassen eine Sammlung von Waffen, die Spieler im Menüpunkt „Fortschritt“ einer schon ausgewählten Waffe im Waffenschmied überblicken können.

So sieht ein Stufensystem der jeweiligen Plattformen aus

Um also jetzt an andere Waffenmodelle der Serie heranzukommen, müsst ihr diese Plattformen Stufe für Stufe aufleveln. Ihr startet also in der „M4 Plattform“ mit der M4 und könnt dann beim Erreichen des nötigen Waffenlevels die FTAC Recon und die 556 Icarus freischalten.

Die Icarus und die Recon lassen sich dann ebenfalls noch leveln, bieten neue Aufsätze und schalten erneut selbst andere Waffen frei. Habt ihr die Waffen hier freigespielt, lassen sie sich wie üblich über die Waffen-Auswahl anwählen – vorher aber nicht.

In der Waffen-Auswahl seht ihr oben links unter dem Namen der Waffen die Plattform, zu der eine Waffe gehört. Die Beta bietet auch Waffen, die keiner Plattform angehören.

Die Basis-Waffen der einzelnen Plattformen lassen sich aber weiterhin über das Account-Level freischalten. Die Lachmann-Plattform gibts auf Beta-Rang 16.

Wählt eure neu errungenen Gewehre aus und wiederholt das Sammeln von XP. So könnt ihr Stück für Stück neue Knarren freischalten. Im Grunde seid ihr dazu gezwungen, auch unbeliebte Waffen auszurüsten und mit ihnen zu kämpfen. Nur so könnt ihr eure Waffensammlung vervollständigen.

So schaltet ihr nun alle bekannten Waffen in der Beta frei. Solltet ihr keinen Zugriff auf die Lachmann haben, so haben wir für euch genau den richtigen Trick um diese dennoch in eure Ausrüstung zu packen.