In einem kommenden Horror-Survival-Spiel müsst ihr in einem Möbelladen überleben und gegen die mutierten Mitarbeiter kämpfen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Sichtbarkeit – In der Beta bemängeln einige Tester, dass es schwierig ist sein Ziel zu verfolgen, sobald man sich in einem Feuergefecht befindet. Deshalb ändern die Entwickler die Helligkeit eures Mündungsfeuers und erwägen verschiedene Optionen, damit ihr Feinde besser von Freunden unterscheiden könnt.

Mini-Map – Im Vergleich zu Modern Warfare 2019 zeigt die neue Mini-Map nur Gegner an, wenn ihr ein UAV aktiviert habt. Bisher habt ihr visuelle Informationen in Form eines roten Punkts erhalten, wenn ein gegnerischer Spieler seine Waffe abgefeuert hat. Die Entwickler fürchten daher, dass sich Spieler bestraft fühlen könnten, wenn sie ihre Waffe verwenden. Außerdem sei es besseres Design, wenn ihr aktiv nach euren Gegnern suchen müsst, anstatt einfach den roten Punkten auf der Mini-Map zu folgen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zum zweiten Beta-Wochende spendiert Infinity Ward der Community zwei neue Maps: Shariff Bay und Sa’id. Außerdem könnt ihr neue Spielmodi testen: Ground War und Invasion. Ground War dürftet ihr schon aus MW 2019 kennen, doch bei Invasion handelt es sich um einen neuen Spielmodus. In diesem Modus spielt ihr 20 vs. 20 Spieler, zusätzlich gibt es noch 20 KI-Gegner und ihr habt Zugriff auf Wasser-, Luft- und Landfahrzeuge.

War der Zugang zur Beta am ersten Wochenende noch exklusiv den PlayStation-Spielern vorbehalten, können ab diesem Wochenende endlich auch Spieler der Plattformen Xbox und PC am Test teilnehmen. Es gibt sogar eine komplette Open Beta , für die ihr keine Vorbestellung braucht.

Der Startschuss zur Beta von Modern Warefare 2 fiel letzte Woche mit einem großen Event in Los Angeles und wie bei solchen Veranstaltungen üblich, waren viele Streamer und Content-Creator zugegen. Gleich im Anschluss daran startete die öffentliche Testphase zum neuen Call of Duty und einige von euch haben das Spiel sicherlich bereits getestet.

Infinity Ward, das Studio hinter Modern Warfare 2 , hat die Patch Notes für das zweite Beta-Wochenende veröffentlicht. MeinMMO verrät euch, was sich ändert, auf was ihr achten solltet und wie die Community auf die Änderungen reagiert.

Insert

You are going to send email to