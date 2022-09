Spieler feiern die neuen Exekutionen von Modern Warfare 2 – „Die machen da echt einen guten Job“

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Möchtet ihr lieber mehr zu Call of Duty lesen, findet ihr etwas Passendes: Ich spiele seit 14 Jahren Call of Duty – Das ist mein erster Eindruck von Modern Warfare 2

Was gibt es im Video zu sehen? Ihr bekommt von jedem der 14 Operator einen der Vollstrecker serviert. Es sind noch mehr im Spiel, denn es kommt auch auf die Position eures Gegners an. Insgesamt hat jeder Operator aktuell 3 unterschiedliche Vollstrecker für folgende Postionen:

Aber seht selbst. Wir binden euch in YouTube-Video ein, in dem ihr viele der Vollstrecker ansehen könnt, die aktuell in der Beta für Furore sorgen:

Jeder Operator hat seine eigenen, individuellen Vollstrecker. Und auch wenn ihr die Moves in der Beta von Modern Warfare 2 noch nicht anpassen könnt, kommen bereits die meisten Operator mit einzigartigen Aktionen – die viele in der Community feiern.

Ein kurzer Knopfdruck und euer Operator startet den Move, der sich in Modern Warfare 2 „Vollstrecker“ nennt. Eine brutale Szene folgt, die den Gegner in den Respawn schickt.

Finishing Moves sind in Call of Duty die Belohnung für ein taktisch überlegenes Spiel. Nähert ihr euch einem Gegner von hinten, ohne seine Aufmerksamkeit zu erregen, kommt direkt die Rechnung für den ahnungslosen Feind.

Die Beta von Modern Warfare 2 erlaubt einen guten Einblick in die neuen Features und Mechaniken des neuen Call of Duty. Mit dabei sind bereits viele „Vollstrecker“, die Finishing Moves. Spieler feiern die neuen Animationen, auch wenn manche verdammt brutal sind. MeinMMO zeigt euch einige Moves und Reaktionen.

