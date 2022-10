Für eine verlässliche Einschätzung der Waffen-Meta von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist es noch zu früh. Doch MeinMMO hat sich etwas umgesehen und liefert euch kurz nach Release 3 starke Waffen mit Setups – ein Sturmgewehr, eine Maschinenpistole und ein Kampfgewehr.

Eine starke Waffe ist wie ein guter Mitspieler im Multiplayer von Modern Warfare 2 – man kann sich nicht immer darauf verlassen, aber es bringt Vorteile.

MeinMMO hat sich kurz nach dem Multiplayer-Release umgeschaut und listet für euch 3 starke Waffen, mit denen ihr die ersten Stunden rocken könnt.

Beachtet jedoch: Aktuell sind Spieler noch auf der Suche nach der Waffen-Meta – in den nächsten Tagen könnten „die besten Waffen“ ganz anders aussehen. Berichten nach sind die folgenden Waffen jedoch sehr stark am Anfang.

Möchtet ihr euch ein wenige auf den Release von CoD MW2 einstimmen, binden wir euch hier den Celebrity-Trailer 2022 ein:

CoD MW2: MP – Vel 46 direkt beim Start

CoD MW2: Vel 46 Setup Mündung: Singuard MKV Lauf: Lach-165 Zulu Visier: Cronen-Mini-Rotpunkt Schaft: Demo RXT-Schaft Unterlauf: VX Pineapple



Aufsätze auf Englisch

CoD MW2: Vel 46 Setup Muzzle: Singuard MKV Barrel: Lach-165 Zulu Optic: Cronen Mini Pro Stock: CQB Stock Underbarrel: VX Pineapple



Die Vel 46 dürfte vielen Spielern eher als MP7 bekannt sein. Die Maschinenpistole habt ihr direkt bei der Freischaltung eurer Loadouts und die kleine Knifte dürfte euch gefallen.

Denn obwohl MP7 nicht mehr draufsteht, ist trotzdem MP7 drin – gutes Hüftfeuer, ordentlicher Schaden, wenig Rückstoß: eine starke MP für den Einstieg.

CoD MW2: Sturmgewehr – TAQ-56 auf Stufe 19

CoD MW2: TAQ-56 Setup Mündung: Schwerer Komodo Lauf: 14,5″ Tundra Pro-Lauf Visier: Cronen-Mini-Rotpunkt Unterlauf: FTAC Ripper 56 Griff: Demo Cleanshot-Griff



Aufsätze auf Englisch

CoD MW2: TAQ-56 Setup Muzzle: Komodo Heavy Barrel: 14.5″ Tundra Pro Barrel Optic: Cronen Mini Pro Underbarrel: FTAC Ripper 56 Rear Grip: Demo Cleanshot Grip



Auch hier steht ein anderer Name auf einer sonst sehr bekannte Waffe im MW-Universum: das ist die SCAR-H. In CoD MW2019 schaffte es die SCAR nie so wirklich in die Meta, in Warzone erst recht nicht – viel zu kleine Magazine.

In CoD MW2 hat das Sturmgewehr aber gut Chancen, sich mal ein wenig durchzusetzen – geringe Feuerrate trifft auf hohen Schaden.

Habt ihr Stufe 19 noch nicht erreicht, setzt auf das Starter-Sturmgewehr M4. Mit dem Ding könnt ihr kaum was falsch machen.

CoD MW2: Kampfgewehr – Lachmann-762 auf Stufe 16

CoD MW2: Lachmann-762 Setup Mündung: Polarfeuer-S Lauf: Lachmann Nova Visier: SZ SRO-7 Unterlauf: FTAC Ripper 56 Griff: Lachmann TGC-10



Aufsätze auf Englisch

CoD MW2: Lachmann-762 Setup Muzzle: Polarfire-S Barrel: Lachmann Nova Optic: SZ SRO-7 Underbarrel: FTAC Ripper 56 Rear Grip: Lachmann TGC-10



Wer sich auch gern ein Einzelschussgewehr in die Tasche steckt, sollte zur ersten Waffe der Lachmann-Plattform greifen. Massiver Schaden und hohe Reichweite lassen eure Killfeed glühen – wenn ihr mit dem Einzelschuss klarkommt und Lust darauf habt.

Überhaupt könnten Einzelschuss-Stile in CoD MW2 sehr stark sein. Für eine sichere Aussage ist aber noch nicht genug Zeit seit dem Release vergangen. Levelt aber schon mal eure Quickscope-Sniper.

Sobald es Analysen und mehr Daten über die Waffen gibt, findet ihr auf MeinMMO eine Liste mit den besten Waffen von CoD MW2.

Bis dahin können wir uns jedoch gegenseitig helfen – schreibt in die Kommentare, welche Waffen ihr derzeit an der Spitze seht und warum.

Wichtig sind auch die richtigen Einstellungen. Schaut dafür mal hier vorbei: Settings, die euch in Modern Warfare 2 direkt besser machen