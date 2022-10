In Call of Duty Modern Warfare 2 ist der offizielle Release schon einige Tage her und Spieler konnten sich im Multiplayer bereits richtig austoben. Wir zeigen euch deshalb die 3 besten Waffen mit Setups für das PvP.

Was sind das für Waffen? Bevor wir uns für die besten Waffen im Spiel entschieden haben, sind wir selbst in die Schlacht gezogen und haben das Kampfgeschehen beobachtet. Dabei haben wir uns noch die Meinungen namhafter CoD-Experten angesehen und festgestellt, welche Waffen tatsächlich zu den besten gehören.

Für die ersten Tage nach Release sind wir dabei auf folgendes Ergebnis gekommen:

Dabei handelt es sich um ein Sturmgewehr, eine MP sowie eine DMR. Wir werden euch im folgenden Verlauf zeigen, weshalb diese Waffen zu den Besten gehören und welches Setup dazu passt.

Falls ihr die neue Waffenschmiede 2.0 noch nicht gesehen habt, haben wir für euch nochmal den Trailer:

CoD MW2: M4 – Bestes Sturmgewehr

CoD MW2: M4 – Setup Mündung: Echoline GS-X Lauf: Tempus Hightower 20″ Visier: Cronen-Mini-Rotpunkt Unterlauf: Schützen Vordergriff Griff: Sakin ZX-Griff



Aufsätze auf Englisch

CoD MW2: M4 – Setup Muzzle: Echoline GS-X Barrel: Hightower 20″ Barrel Optic: Cronen Mini Red Dot Underbarrel: Operator Foregrip Rear Grip: Sakin ZX Grip



Hier nochmal alle Aufsätze des Setups für die M4

Warum ist die Waffe so gut? Die M4 gehört zu einer der besten Waffen im Spiel. Sie kann nicht nur weite Strecken abdecken, sondern ist auch zielsicher und sorgt für großen Schaden. Mit den richtigen Aufsätzen erschafft ihr einen zielsicheren Laser, mit dem ihr alles niedermetzeln könnt.

Wie bekommt man die M4? Die M4 lässt sich schon zum Start freischalten. Deshalb gilt sie auch als Einsteiger-Gewehr.

Als Alternative eignet sich die Kastov 762

CoD MW2: FSS Hurricane – Beste MP

CoD MW2: FSS Hurricane – Setup Lauf: FSS-X7-Lauf Laser: 1MW-Laserkasten Schaft: Demo Quicksilver Eingefahren Unterlauf: VX Pineapple Griff: XTEN-Griff



Aufsätze auf Englisch

CoD MW2: FSS Hurricane – Setup Barrel: FSS-X7 Barrel Laser: 1mw Laser Box Stock: Demo Quicksilver Collapse Underbarrel: VX Pineapple Rear Grip: XTEN Grip



Hier nochmal alle Aufsätze des Setups für die FSS Hurricane

Warum ist die Waffe so gut? Die FSS Hurricane kann mit einem großen Magazin und einer schnellen Feuerrate punkten. Doch vor allem überrascht die überaus hohe Reichweite. Dadurch könnt ihr sogar Soldaten mit Sturmgewehren trotzen und sie in Sekunden mit Blei übersähen.

Wie bekommt man die FSS Hurricane? Um die FSS Hurricane freizuschalten, müsst ihr zuerst die M4 auf Stufe 14 erhöhen. Dadurch schaltet ihr die FTAC Recon frei. Die FTAC muss dann auf Stufe 16 erhöht werden, um schließlich die FSS Hurricane freizuschalten.

Als Alternative eignet sich die PDSW 528

CoD MW2: SP-R 208 – Beste DMR

CoD MW2: SP-R 208 – Setup Lauf: 12,5″ Karbonlauf Laser: Corio Laz-44 V3 Schaft: ZRL T70-Polster-Verlängerung Visier: SZ SR0-7 Blitz: FSS ST87-Bolzen



Aufsätze auf Englisch

CoD MW2: SP-R 208 – Setup Barrel: 12,5″ Carbon Barrel Laser: Corio Laz-44 V3 Stock: ZRL T70 Pad Extension Optic : SZ SR0-7 Bolt: FSS ST87 Bolt



Hier nochmal alle Aufsätze des Setups für die SP-R 208

Warum ist die Waffe so gut? Die SP-R 208 führt sich wie ein DMR, besitzt jedoch die Durchschlagskraft einer Sniper. Das Gewehr kann nicht nur hohen Schaden anrichten, sondern mit den richtigen Aufsätzen sogar perfekt für das Quickscopen eingesetzt werden. Wenn ihr gerne mit einem Jagdgewehr das Schlachtfeld unsicher machen wollt, dann ist die SP-R genau die richtige Knarre.

Wie bekommt man die SP-R 209? Das Jagdgewehr lässt sich automatisch ergattern, wenn ihr euren Account auf Rang 7 erhöht.

Als Alternative eignet sich die SA-B 50

Wo bekomme ich alle Aufsätze her? Die Waffenschmiede 2.0 ist für den ersten Blick hin unübersichtlich, jedoch lässt sie sich leicht durchschauen.

Falls ihr einen bestimmten Aufsatz freischalten möchtet, müsst ihr dazu auf den von euch gewünschten Aufsatz auswählen. Dieser zeigt euch auf der oberen linken Ecke eures Bildschirms an, was ihr dafür tun müsst, um diesen Aufsatz freizuschalten. Für manche Aufsätze müsst ihr nämlich andere Waffen spielen.

Das waren unsere Empfehlungen zu den 3 momentan besten Waffen in Modern Warfare 2. Wir behalten die Entwicklungen rund um die Waffen-Meta im Auge und liefern euch in der nächsten Tagen eine komplette Liste mit den besten Waffen in MW2.

Welche Waffe präferiert ihr? Oder habt ihr sogar andere Favoriten auf eurer Liste stehen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

